Le gouvernement américain poursuit le transporteur ferroviaire Norfolk Southern

Le secrétariat à la Justice a indiqué dans un communiqué avoir intenté une poursuite contre Norfolk Southern pour avoir déversé des polluants dans l'environnement après cet accident, qui a bouleversé la vie des habitants d'East Palestine et suscité des craintes pour leur santé.

Il réclame que le groupe s'acquitte de pénalités et soit considéré comme responsable de tous les coûts liés au déraillement.

« Quand un train de Norfolk Southern a déraillé le mois dernier à East Palestine, dans l'Ohio, il a relâché des toxines dans l'air, le sol et l'eau, mettant en danger la santé et la sécurité de la population dans les localités environnantes. » — Une citation de Merrick Garland, procureur général des États-Unis

Avec cette plainte, le ministère de la Justice et l'EPA [l'Agence américaine de protection de l'environnement] agissent afin de réclamer justice pour les habitants d'East Palestine et de s'assurer que Norfolk Southern porte le fardeau financier pour le mal qu'elle a causé et continue à infliger à la population , a-t-il ajouté.

Quelque 2000 évacuations

Ce déraillement avait provoqué un énorme incendie et quelque 2000 évacuations. Le train transportait entre autres du chlorure de vinyle, un produit chimique cancérigène et très inflammable utilisé dans la fabrication du plastique.

Les autorités ferroviaires avaient ensuite procédé à des rejets contrôlés de chlorure de vinyle pour éviter une possible explosion, libérant des fumées toxiques.

Certains habitants ont rapporté depuis qu'ils avaient eu divers symptômes, dont des maux de tête et des éruptions cutanées, et qu'ils craignaient de souffrir de cancers dans quelques années.

Interrogé par une commission sénatoriale, le PDG de la compagnie ferroviaire s'est dit terriblement désolé et s'est engagé à modifier la culture en matière de sécurité au sein du groupe après plusieurs déraillements.

L'accident a braqué les projecteurs sur Norfolk Southern, mais aussi, plus largement, sur l'évolution de la règlementation en vigueur au sein du secteur ferroviaire.