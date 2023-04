Enlèvement du président des restaurants Cora : Paul Zaidan plaide coupable

Dans le document exposé conjoint des faits de la Cour supérieure, il reconnaît avoir contribué en 2017 à l’enlèvement et à la séquestration de la victime. Sa mère, Cora Tsouflidou, avait reçu une demande de rançon de 11 millions de dollars.

Nicholas Tsouflidis, président de Franchises Cora et victime de cet enlèvement, a aussitôt réagi en disant que lui et sa famille étaient soulagés que ce processus judiciaire soit terminé, rassurés que l'accusé se soit déclaré coupable et heureux de pouvoir mettre enfin cette épreuve derrière nous .

Le procès de Paul Zaidan a connu plusieurs rebondissements. En février 2022, le juge François Dadour a prononcé l'arrêt du procès, le jury n’ayant pas réussi à s’entendre sur un verdict unanime.

Le président des restaurants Chez Cora a été enlevé devant son domicile le 8 mars 2017, avant d’être ligoté et placé dans le coffre d’une voiture.

Nicholas Tsouflidis est président de la chaîne de restaurants Cora. Photo : Radio-Canada

Selon l’exposé conjoint des faits, Nicholas Tsouflidis a été conduit par deux individus vers le sous-sol d’un logement à Laval, où il a été maintenu en captivité.