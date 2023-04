Port-Cartier obtient 27 M$ de Québec pour son usine de traitement d’eau

Québec prend en charge un peu plus de la moitié de la facture du projet de mise à niveau de l'usine de traitement et de distribution d'eau potable de Port-Cartier.

De passage sur la Côte-Nord, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, accompagnée de la ministre de l’Emploi et responsable de la région, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé l’octroi de 27 millions de dollars pour le projet d’agrandissement de l’usine.

« 27 millions de Québec, on en avait vraiment besoin. Si ce n’était pas d'une subvention de la part du gouvernement, ça n’aurait pas été possible de réaliser des travaux d’une telle ampleur. » — Une citation de Alain Thibault, maire de Port-Cartier

Au-delà de l’agrandissement de l’usine de filtration, les fonds serviront à la construction de nouvelles conduites souterraines, la réfection de réservoirs existants, l’ajout d’un nouveau réservoir, l’augmentation de la capacité de traitement, l’ajout d’un traitement par chloramines ainsi que l’augmentation des capacités de pompage , peut-on lire dans le communiqué.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

En janvier dernier, Port-Cartier a accordé un contrat de 45 millions de dollars à l’entreprise nord-côtière Construction Polaris pour l'agrandissement de son usine.

La facture est aussi partagée avec la Municipalité et la minière ArcelorMittal.

Les travaux devraient commencer en mai prochain et prendre fin au cours de l'année prochaine, selon Alain Thibault.

Pas de part de gâteau pour Rivière-Pentecôte

La Municipalité de Rivière-Pentecôte ne recevra quant à elle aucun financement pour son projet de construction de réseau d'aqueduc. Ses citoyens devront donc s’armer de patience avant d'être approvisionnés en eau potable.

Des centaines de résidences de ce secteur de Port-Cartier sont privées d'eau potable depuis des années.

Alain Thibault affirme toutefois que des discussions à ce sujet se poursuivent. On avance toujours dans les projets de mise aux normes d’eau potable et d’eaux usées dans le secteur de Pentecôte, explique-t-il. On espère commencer la construction en 2024.

De son côté, Kateri Champagne Jourdain précise qu’ en tant que ministre régionale, c’est certain que je vais vouloir avoir ces discussions-là avec le maire de la Ville de Port-Cartier, qui est responsable de Rivière-Pentecôte .

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin