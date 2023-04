Laurence Lebel offre une vie nouvelle aux chansons de sa mère, Renée Martel

Quarante ans et autant de différences séparaient Laurence Lebel et sa mère, Renée Martel, décédée en décembre 2021. On entend néanmoins, sur le chemin de vie de chacune d’elles, de la musique qui joue fort, tout le temps.

Ma mère aurait capoté , lance d’emblée Laurence Lebel lorsqu’on lui demande ce que sa mère aurait pensé de cet album qui lui rend hommage. Selon elle, Renée Martel n’aurait pas cessé de dire: Je n’arrive pas à croire que tout ce monde m’aime. Chaque fois qu'un jeune artiste était un adepte de sa musique, ça la chamboulait, soutient sa fille. J’étais son canal pour ça. Je lui [faisais entendre] des nouveautés. C’était nos moments mère-fille. Nos meilleurs.

Au cœur de l’industrie musicale depuis de nombreuses années, Laurence a travaillé comme gérante d’artistes et agente de spectacles, entre autres, puis cette année, elle s’est choisie. Encore en train d’apprivoiser son deuil, elle a pris un pas de recul par rapport à ses premières amours musicales pour pouvoir continuer à les aimer, justement.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une douzaine de jeunes artistes dont Gab Bouchard, Les sœurs Boulay, Ingrid St-Pierre et Fanny Bloom, reprennent à leur manière les succès musicaux de Renée Martel sur l’album «C’est notre histoire». Photo : Pochette par Marc-André Foisy avec une photo d'archive de Renée Martel et sa fille

La magie à Saint-Adrien

Auprès de Pilou, au Bureau estrien de l’audiovisuel et du multimédia (BEAM) et à son studio Le Nid, à Saint-Adrien, Laurence Lebel a replacé certains morceaux du casse-tête de son deuil. Comme directrice artistique du projet C’est notre histoire, elle a choisi 20 chansons interprétées jadis par sa célèbre mère, puis elle a laissé chaque jeune artiste ayant répondu à son invitation s’approprier le texte de son choix.

Je suis très sereine, dit-elle aujourd'hui. C’était mon processus de deuil. Je me suis guérie et j'ai avancé avec Pilou et Charles Guay (à la coréalisation), puis avec les 12 artistes. Maintenant, elle affirme qu’elle écoute cet album comme aucun autre, en boucle presque. Cet album m’a réconciliée avec ma mère et ça a guéri les blessures accumulées avec le temps, affirme-t-elle. On n’avait pas une relation simple, ma mère et moi, mais la musique des jeunes nous réunissait souvent.

Au milieu de son cheminement, dans la perte de sa mère, elle regrette de ne pas être en mesure de réécouter les versions originales des pièces qui sont reprises sur C’est notre histoire. Je pleure toujours quand j’entends la voix de ma mère, mais avec les reprises, je réussis à construire un pont vers ma guérison. Mon objectif était de transporter le legs Martel vers un renouveau qui me ressemble. Je suis heureuse de pouvoir dire mission accomplie.

La première chanson de sa mère qu’elle a voulu faire entendre à la plus jeune génération d’interprètes est Nos jeux d’enfants, chantée ici par Étienne Coppée, qui était sa préférée quand elle était petite. Vu qu’elle parlait d’être un enfant, je pense que je m’y reconnaissais, mais surtout, en vieillissant, j’ai compris toute la portée de ce texte très nostalgique.

Redonner vie à l'héritage

En poursuivant le travail mené par sa mère durant des décennies, Laurence Lebel veut permettre aux générations de se rencontrer à travers les mêmes morceaux musicaux. Elle souhaite également rappeler à quel point Renée Martel était un emblème et comment elle a ouvert la voie pour les chanteuses folk country au Québec.

Ariane Roy interprète la pièce « Le bateau du bonheur », de Renée Martel sur l'album « C'est notre histoire ». Photo : Elizabeth Mercier

Les véritables adeptes vont être ébranlés peut-être, par des versions plus étonnantes des chansons de ma mère, comme avec Le bateau du bonheur, reprise par Ariane Roy. Je veux les déranger en douceur , s’amuse-t-elle.

L'auteur-compositeur-interprète Antoine Corriveau reprend le succès de Renée Martel « À demain my darling ». Photo : Elizabeth Mercier

À demain my darling, reprise par Antoine Corriveau, trouve également son propre chemin et est rebâtie en entier avec des arrangements qui correspondent à celui qui prend possession du texte. Je pourrais te parler de la voix d’Antoine, l’une des plus belles de la francophonie, pendant des heures, dit Laurence. Sa reprise, c’est mon cadeau de moi à moi.

Dans les lieux d’enregistrement à Saint-Adrien, Laurence Lebel sentait sa mère partout et elle est persuadée qu’elle aurait adoré y enregistrer des chansons. La musique de Renée Martel demeurera donc bien vivante, à travers sa voix et celle des plus jeunes, même si ce qui manque le plus à sa fille est de l’entendre rire .

Je m'ennuie de son rire communicatif. Je ne suis pas tombée loin de l’arbre, dit-elle en ricanant. Elle était drôle, ma mère. Je m’ennuie de lui raconter des blagues et de l'entendre rire. Sa voix, que je ne suis pas capable de réécouter, me manque plus que tout. Au-delà de sa voix de chanteuse, c’est sa voix de maman qui me manquera toujours.

L’album C’est notre histoire est en vente partout.