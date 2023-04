Le soir de l’incendie, l'adjudant-chef à la retraite Éric Godbout a observé le brasier depuis un banc de neige, jusqu'à 4 h du matin.

Il affirme que tous les membres des Voltigeurs de Québec, qu'importe où ils se trouvaient dans le monde, ont été touchés par la nouvelle de la destruction de leur base principale, le 4 avril 2008.

Ça ne peut pas se dire, tous les souvenirs qui ont disparu ce soir-là , se désole-t-il.

Mais 15 ans plus tard, l’homme fréquente toujours la salle d'entraînement où il a participé à des exercices pendant sa carrière de réserviste.

L'adjudant-chef à la retraite Éric Godbout est responsable des visites au nouveau Manège militaire de Québec. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Bienvenue au Manège 2.0! , dit-il, sourire en coin.

Il est fier de pouvoir présenter cette nouvelle maison et rappeler l’histoire militaire du plus ancien régiment canadien-français.

« Là, les gens peuvent se réapproprier le Manège, revoir qu’il y a un côté militaire à la ville et partager cet historique-là. De ce côté, la ville est gagnante. » — Une citation de L'adjudant-chef à la retraite Éric Godbout

La salle d'exercice du nouveau Manège militaire de la Grande Allée a la même taille que celle du bâtiment original, et la majorité des briques rouges ont survécu à l'incendie. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Outre les bureaux aux extrémités du bâtiment, le nouveau Manège militaire de la Grande Allée comporte trois salles ouvertes au public.

La gigantesque salle d'entraînement aux murs de briques et poutres en bois peut accueillir 1300 personnes. Un vaste foyer vitré avec vue sur les plaines et un hall commémoratif au mur en pierre abritent des artefacts des Voltigeurs qui ont été sauvés in extremis de l’incendie.

Si le public avait accès à l’ancien Manège lors de certains événements, le bâtiment était avant tout réservé à l’usage de soldats réservistes. Le bâtiment construit dans les années 1880 n'était pas propice à l'accueil d'événements d’envergure, car il n'était pas doté de blocs sanitaires ou de systèmes de chauffage adéquats. Sans vestiaire, les manteaux étaient suspendus à des crochets fixés aux murs. Des toilettes chimiques étaient parfois louées.

Le Manège militaire de Québec en 1899, 12 ans après sa construction. (Photo d'archives) Photo : BanQ Québec

Un feu dévastateur

À l’aube des célébrations du 400e de la Ville de Québec, un incendie majeur ravage le Manège militaire, à quelques pas de la Grande Allée. Les appels d’urgence commencent à entrer vers 21 h 20 et le Service de protection contre l’incendie de Québec (SPCIQ) déploie environ 90 pompiers pour tenter de maîtriser les flammes dans l’immeuble construit à la fin du 19e siècle.

Ils mettent plus de 12 heures à circonscrire l’incendie. Le lendemain, la façade et la partie est de la structure tiennent, mais les dommages sont colossaux. Le bâtiment de style château français dessiné par le célèbre architecte Eugène-Étienne Taché est en ruines.

Lendemain du feu au Manège militaire des Voltigeurs à Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le lendemain, on voyait les débris du Manège noircis, c'était lugubre, vraiment lugubre , se remémore l’ancien commandant des Voltigeurs, le brigadier-général à la retraite, Marc-André Bélanger. Lui aussi s’est rendu sur la place George-V, accompagné de son fils, également Voltigeur, pour être témoin du brasier.

Une enquête démontre qu’une lampe halogène laissée allumée par des ouvriers dans un grenier était la cause de l’incendie. Des travaux étaient en cours pour installer un système de gicleur et renforcer la structure.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'incendie du Manège militaire est survenu dans la nuit du 4 au 5 avril 2008. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La saga de la reconstruction

Ce n’est qu’une décennie après l'incendie, à la suite d’une saga politique et d'une reconstruction complexe au coût de 104 millions de dollars payés par Ottawa que les Voltigeurs retrouvent leur maison.

Le bâtiment est transféré de la Défense nationale à Services publics et Approvisionnement Canada, selon les recommandations faites à la suite des consultations publiques sur l’avenir du Manège. Le public y obtient alors un plus grand accès.

Le Manège militaire de Québec après sa reconstruction. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Carl Marchand

Selon l’ancien brigadier-général Bélanger, qui est président de la Fondation des Voltigeurs depuis plus de 15 ans, la nouvelle vocation du Manège va ensemble avec la mission de la réserve militaire.

« C'est important d'être parmi le peuple. La réserve, c'est d'être parmi le peuple et d'avoir des volontaires qui veulent servir leur pays. » — Une citation de Marc-André Bélanger, brigadier-général à la retraite

Un espace événementiel unique

La partie est du Manège abrite toujours des bureaux des Voltigeurs. À l’occasion, ces derniers se réservent le privilège d’occuper les installations pour leurs activités, mais généralement, ce sont des civils qui louent les espaces.

Aude Lafrance-Girard en entrevue Photo : Radio-Canada / Eric Careau

Il est possible de tenir tout type d'événement au Manège , affirme Aude Lafrance-Girard, présidente du Groupe Cogirès qui inclut le Château Laurier, le service de banquets et traiteur George V, l'hôtel Château Bellevue et la boulangerie-pâtisserie Le Croquembouche.

Son entreprise a remporté le contrat pour la gestion du nouveau Manège. Le traiteur événementiel George V, en consortium avec le Château Frontenac, a l’exclusivité des services de traiteur.

Notre mission est de rendre disponible le lieu à des gens qui veulent produire des événements. On peut penser à des spectacles, des festivals, des événements caritatifs. On a des congrès internationaux et corporatifs locaux. On a également des événements sociaux, on a eu des mariages, quelques bals de finissants , énumère-t-elle.

Elle affirme que depuis la reprise des événements publics en mars 2022, environ 120 événements ont eu lieu au Manège militaire, soit un nombre plus élevé qu’avant la pandémie.

Le Festival d'été de Québec prévoit en 2023 des événements au manège militaire pour une quatrième année. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Stéphane Bourgeois - FEQ

Certains événements comme le Festival d’été de Québec (FEQ) s'échelonnent sur plusieurs jours, sans compter le temps pour monter et démonter les salles.

Le FEQ confirme d’ailleurs que des spectacles seront présentés au Manège pour une quatrième année cet été, mais les détails de la programmation seront annoncés à une date ultérieure.