Un service de transport collectif dans les cartons en Beauce

Un nouveau service de transport collectif en Beauce pourrait voir le jour au printemps 2024. Mobilité Beauce-Nord, qui offre déjà du transport adapté, travaille à mettre en place ce service de transport en commun dans un premier temps dans Beauce-Nord et Beauce-Centre.

Le plus important, ce sera de trouver un transporteur , affirme le préfet de la Nouvelle-Beauce et maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon. Lui qui travaille sur le projet, il rappelle qu'un service de transport collectif a déjà existé. La volonté est maintenant de le faire revivre alors que l'organisme Mobilité Beauce-Nord est en restructuration.

« Il y a des besoins pour nos immigrants qui n’ont pas toujours de véhicule, nos aînés pour aller faire l'épicerie. » — Une citation de Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie et préfet de la Nouvelle-Beauce

D'abord prévu pour le printemps 2023, le service sur lequel travaille M. Vachon depuis deux ans entre pourrait entrer en service au printemps 2024. On veut bien faire les choses , dit-il.

Gaétan Vachon préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Recherche de partenaires financiers

Pour l'instant, le maire de Sainte-Marie ignore les coûts d'exploitation d'un tel service, et il n'est pas prêt à lancer un appel d'offres. Il sait toutefois que l'argent public comme seul apport financier ne sera pas suffisant.

Il lance donc un appel à tous pour financer le projet Je suis très clair, les gens qui croient au transport puis qui veulent le transport, que ce soit les industriels et les industries, il va falloir avoir de l’aide financière.

« Il faut qu’il y ait de la participation du milieu, faut se rentabiliser, faut regarder à long terme, ce n’est pas un éléphant blanc qu’on veut monter. » — Une citation de Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie et préfet de la Nouvelle-Beauce

Service interurbain

La phase un du projet prévoit un service le long de la route 173 dans les secteurs de Beauce-Centre et Beauce Sud. La phase deux du projet desservirait toute la Beauce alors que la phase trois pourrait connecter la Beauce à Lévis. Mais on ne veut pas de run de lait [...] On veut trouver de quoi qui va être pratique pour les citoyens à des heures acceptables.

Autobus Breton assurait vendredi son dernier transport de passagers entre la Beauce et Québec. Photo : Radio-Canada

Bien que cette annonce coïncide avec la fin du service d'Autobus Breton, Mobilité Beauce-Nord n'est pas un projet de remplacement , soutient le préfet.

Avec les informations de Philippe Grenier