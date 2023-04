Québec accorde 600 000 $ pour la réfection d’un HLM à Sainte-Anne-des-Monts

Les travaux consisteront à remplacer le revêtement extérieur et l'isolant ainsi que l'ensemble des portes et des fenêtres. Le chantier prévoit également le renouvellement de l’éclairage extérieur, des gouttières et des dalles de patio, notamment.

Le directeur général de l’ OMH , Claude Saucier, explique qu’un appel d’offres avait été lancé l’an dernier pour réaliser ces travaux. Le prix proposé par le plus bas soumissionnaire dépassait toutefois le budget prévu de quelques centaines de milliers de dollars.

Avec cette nouvelle enveloppe de 600 788 $, l’organisme pourra aller de l’avant et relancer prochainement un processus d’appel d’offres.

France-Élaine Duranceau, ministre de l’Habitation et députée de Bertrand Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Cloutier

Ces infrastructures représentent un acquis de taille que nous avons le devoir de bien protéger par un entretien adéquat , précise par voie de communiqué la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau.

Le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, estime quant à lui que cette cure de jouvence est la bienvenue. Les aînés qui habitent ce HLM constateront vraiment une différence avec une meilleure isolation de leur chez-soi. Il y aura également une avancée notable en matière de sécurité des lieux , ajoute-t-il.

Selon le gouvernement du Québec, son parc d'habitations à loyer modique est composé de plus de 74 000 logements.