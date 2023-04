Le prochain film de Martin Scorsese présenté en avant-première à Cannes

Le nouveau long métrage de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, sera présenté en avant-première mondiale au Festival de Cannes le 20 mai prochain. C’est le premier film du cinéaste en sélection officielle à Cannes depuis After Hours, en 1986.

Killers of the Flower Moon, inspiré d’un livre du journaliste et auteur américain David Grann, retrace les meurtres en série dont ont été victimes les membres de la communauté Osage, dans l’Oklahoma des années 1920, une période connue aujourd’hui sous le nom de règne de la terreur .

Le film écrit par Eric Roth et Martin Scorsese met notamment en vedette Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion et Tantoo Cardinal.

Robert De Niro, Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio lors du gala des Golden Globes en 2010 Photo : Getty Images / Kevin Winter

Produit par Apple Studios, Killers of the Flower Moon sortira en salle le 20 octobre à la grandeur des États-Unis et sera ensuite offert sur Apple TV+.