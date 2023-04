Opérations d’infiltration contre le trafic de stupéfiants dans les gares du CTrain

Des agents ont travaillé dans différentes stations du CTrain au cours des trois semaines de l'opération Drug Undercover Street Team (DUST), indique un communiqué du Service de police de Calgary (CPS) publié jeudi.

Le surintendant Cliff O'Brien rappelle que le CPS a déjà mené ce type d'opérations et que lorsque les policiers interrogent des gens, ils leur offrent aussi du soutien.

Au bout du compte, nous sommes la police et nous devons faire notre travail de police , a-t-il dit. Les espaces publics de cette ville doivent être sécuritaires pour tout le monde, et si on doit distribuer des sommations et accuser des gens, c'est ce qu'on fait.

Le Service de police de Calgary a indiqué que ce type d'opérations a déjà été mené. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Cinquante-huit achats de drogue impliquant 40 trafiquants de drogue présumés ont été effectués par des agents infiltrés. Les drogues saisies comprenaient des opioïdes, de la méthamphétamine, de la cocaïne, de la morphine et du Xanax.

La police a indiqué que des armes ont également été trouvées lors des arrestations de l'opération d'infiltration, dont 21 couteaux, 2 machettes et 1 arme de poing.

Préoccupations liées à la sécurité des transports en commun

La DUST a ciblé les stations où le nombre d'appels du public est le plus élevé en ce qui concerne la criminalité et les désordres sociaux, a déclaré la police.

L'opération s'est déroulée du 7 au 24 mars dans les gares de Sunalta, Westbrook, Brentwood, Dalhousie, Crowfoot, Heritage, Southland, Anderson, Chinook, Eighth Street, Rundle, Marlborough et Whitehorn.

Andre Chabot, conseiller municipal du quartier 10 de Calgary, a indiqué que les habitants de son quartier, où se trouvent les gares de Marlborough, Rundle et Whitehorn, lui ont fait part d'un nombre croissant de désordres sociaux dans les stations du CTrain.

J'ai insisté pour que les contrôles soient renforcés dans ces zones, mais bien sûr, la nouvelle orientation, le nouveau budget, l'intervention de la province avec 12 shérifs supplémentaires. Tous ces changements sont les bienvenus , a-t-il déclaré.

Les gares de Marlborough, Rundle et Whitehorn, qui font partie du quartier 10 du conseiller Andre Chabot, figurent parmi les stations qui reçoivent le plus grand nombre d'appels du public pour dénoncer de la criminalité et des troubles sociaux. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La DUST a collaboré avec le tribunal de traitement de la toxicomanie à Calgary afin de déterminer si les personnes arrêtées avaient la possibilité d'avoir recours à ce programme. Les tribunaux de traitement de la toxicomanie visent à fournir des services de traitement et une option autre que la prison aux délinquants non violents confrontés à la dépendance à la drogue.

Le CPS a indiqué qu'il avait également communiqué avec le tribunal de Calgary consacré aux personnes autochtones pour obtenir un soutien culturellement adapté .

Andre Chabot a déclaré que l'opération d'infiltration des trafiquants de drogue est une mesure d'application de la loi qui est la bienvenue.

C'est vraiment une bonne chose pour ma communauté de voir qu'ils s'occupent de ce problème , souligne le conseiller municipal. Plus les habitants se sentent en sécurité, plus il y a de chances que le nombre de passagers payants augmente.

L'agence de transport de Calgary a indiqué qu'elle apportait des améliorations à la sécurité de son réseau de transport, notamment en augmentant de 25 % le nombre d'agents de la paix, en améliorant la vidéosurveillance et en augmentant le nombre d'agents de sécurité dans les stations où des problèmes ont été signalés.

La ville a également amélioré l'éclairage des stations le long de la 7e Avenue, de Downtown West/Kerby à l'hôtel de ville, afin d'améliorer la visibilité des lieux pour les usagers et le personnel.

L'enquête DUST se poursuit, selon la police.

Avec les informations de Tarini Fernando