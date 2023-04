Les Canucks célèbrent la communauté LGBTQ2S+ avec une soirée et un uniforme spécial

Avant le match qui opposera les Canucks aux Flames de Calgary à Vancouver, les joueurs porteront un uniforme aux couleurs de l’arc-en-ciel pendant la période d’échauffement.

L'uniforme décoré de dessins autochtones et des couleurs de l'arc-en-ciel a été conçu par un artiste de la région de Vancouver.

Les Canucks vont également faire un don de 20 000 $ à QMunity, un organisme à but non lucratif basé à Vancouver qui milite pour les membres de la communauté queer, transgenre et bispirituelle.

Le président des opérations commerciales des Canucks, Michael Doyle, affirme que célébrer la communauté LGBTQ2S+ est important pour toute l’organisation.

Une tradition qui divise

Des hockeyeurs mettent sur leur bâton un ruban aux couleurs de la communauté LGBTQ2S+. Photo : Radio-Canada

Une soirée reconnaissance envers la communauté LGBTQ2S + est une initiative organisée depuis plusieurs saisons déjà dans la Ligue nationale de hockey ( LNH ), mais qui suscite la controverse cette année.

Pour la première fois, des joueurs ont refusé de porter le chandail aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ivan Provorov, des Flyers de Philadelphie, a été le premier à le faire. James Reimer, Eric Staal et Marc Staal ont par la suite fait de même, invoquant alors leurs croyances religieuses.

Lundi, le Russe Ilya Lyubushkin s'est ajouté à cette liste. Le défenseur des Sabres dit craindre des représailles, envers lui ou sa famille, en raison d’une loi du Kremlin qui interdit la promotion de l’homosexualité.

Ces soirées font partie de la campagne You Can Play, à laquelle la LNH s’est associée en 2012, et qui fait la promotion de l’inclusion dans le sport.

Une reconnaissance qui a un impact

Les jeunes de la communauté LGBTQ2S + ont peur et sont inquiets, confie Michael Robach qui œuvre au sein de l’organisme Qmunity.

Nous voyons de plus en plus en Colombie-Britannique des jeunes queer, trans et bispirituels qui font face à des obstacles et ne sont pas acceptés dans leurs communautés.

Qmunity veut mettre à profit le don de 20 000 $ des Canucks de Vancouver pour aider et offrir des programmes aux jeunes qui en ont besoin, particulièrement dans des secteurs plus ruraux de la province.

L’organisme offre de l’information et de l’appui aux familles de jeunes de la communauté LGBTQ2S + pour mieux comprendre et soutenir leur enfant et aider celui-ci à avoir confiance en lui-même et à entrer en contact avec des pairs.

Avec des informations de Janella Hamilton