Équilibre

Jean-Luc Colombo Les Abeilles de Colombo Côtes-du-Rhône 2021, Code SAQ : 14077228, 18,40 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

Frais comme le Mistral, gourmand comme les fruits gorgés de soleil, ce blanc de la vallée du Rhône est en symbiose avec son terroir. Produit par le vigneron Jean-Luc Colombo, la cuvée Les Abeilles réunit deux cépages typiques de la région, soit la clairette et la roussanne. La clairette apporte des parfums délicats et de la fraicheur au vin, tandis que la roussanne, vinifiée en fût de chêne, ajoute des notes fruitées et épicées. À la fois riche et équilibré, ce blanc ira à merveille avec du jambon à l’ananas. Malgré toutes ces qualités, selon le robot conversationnel ChatGPT, cette cuvée n’existe pas.

Sortir des sentiers battus

Agterpaaie Swartland 2020, Code SAQ : 15071477, 20,60 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

ChatGPT connaît la signification du nom de la cuvée agterpaaie . Ce mot afrikaans signifie sur les traces en français. Mais le robot conversationnel ne sait pas que le cépage utilisé pour produire ce rouge, la touriga nacional, est une variété répandue en Afrique du Sud et que le vigneron Jasper Wickers l’utilise pour élaborer un rouge délicieux. Dans la région du Swartland, le jeune vigneron isole cette variété souvent utilisée en assemblage et démontre son côté floral et fruité. Juteux et épicé, on le sert avec des merguez et une salade de taboulé.

L’aubaine de la semaine

Domingos Alves de Sousa Caldas Douro 2021, Code SAQ : 10865227, 14,90 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

Ce rouge du Portugal est sans aucun doute l'un des meilleurs vins disponibles au Québec à moins de 15$. Pourtant, lorsqu’on questionne ChatGPT sur les bons rapports qualité-prix à la SAQ, le robot conversationnel n’en fait pas mention.

La famille Alves de Sousa élabore du vin dans le Douro depuis cinq générations. Son domaine de 33 hectares est composé de différentes parcelles dont celle de Caldas où se trouvent les jeunes vignes du vignoble. Une partie de cet assemblage de touriga nacional, de tinto barroca et de tinta roriz est élevé dans des fûts chêne. Ça se devine au nez avec des parfums de cinq-épices. Avec son sol noir de schiste et sa position centrale dans le pays, la vallée du Douro est une région chaude. Les saveurs de fruits mûrs sont intenses et généreuses. À moins de 15$, c’est imbattable !

Liqueur surprise

Forty Creek Nanaimo Bar, Code SAQ: 14910064, 30,50 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

La barre chocolatée Nanaimo est un classique de la Colombie-Britannique. Ça, GPT le sait. Mais le robot conversationnel ne sait pas que la distillerie ontarienne Forty Creek s’est inspirée des saveurs de noix de coco et de cacao pour en produire une liqueur. Et elle est décadente ! Un incontournable pour se sucrer le bec.