L’autoroute 19 à Bois-des-Filion : le maire invite ses citoyens à se mobiliser

Les motivations pour cette mobilisation quelque peu théâtrale, qui doit avoir lieu le 1er avril, n’ont rien d'amusant pour le maire de Bois-des-Filion.

On ne veut pas enclaver la Place du Parc, on ne veut pas emmurer la 39e Avenue et on ne veut pas défigurer notre centre-ville , serait-il inscrit dans ces dépliants en forme de poisson qui ont été accrochés aux portes des Filionois, a rapporté Gilles Blanchette en entrevue à Tout un matin vendredi.

En cause, les plans d’extension de l’autoroute 19 prévoient notamment qu’un viaduc, construit sur le boulevard Adolphe-Chapleau, scindera le centre-ville en deux et que les murs antibruit seront placés le long des façades des maisons voisines de l’autoroute.

Le viaduc devant surplomber l'avenue Adolphe-Chapleau fera deux mètres de hauteur, comme le montre cette projection. Photo : Site de la ville de Bois-des-Filion

Le maire a demandé au ministère des Transports ( MTQ ) que les murs soient rapprochés de l’autoroute afin de garantir une vue aux citoyens situés à proximité des nouvelles installations et d'ainsi limiter le sentiment d’intrusion.

La ville prévoit intégrer la piste cyclable et la piste de VTT du côté de l'autoroute plutôt que du côté des résidences, au grand dam du maire. Photo : Site de la ville de Bois-des-Filion

De plus, la Place du Parc, un projet de développement résidentiel, se retrouvera enclavée par la nouvelle autoroute, alors que des milliers de véhicules y circulent quotidiennement, selon le maire. Il craint que la déviation de cet afflux d’automobilistes exacerbe la congestion sur la montée Gagnon.

Le maire a rappelé qu'il appuie le projet, mais que les modalités de celui-ci ne plaisent pas aux citoyens. Une nouvelle rencontre est prévue avec le MTQ , mais le maire a déclaré que le temps n’était plus aux discussions.

Les citoyens ont rendez-vous samedi à 10 h à l'angle du boulevard Adolphe-Chapleau et de la route 335 afin de manifester dans les rues de la ville.

Un dossier velléitaire pendant de nombreuses années

Rappelons que 87 maisons et une trentaine de commerces avaient fait l'objet d'une expropriation dans les années 70, afin de faire place à l’autoroute 19. Depuis, l’autoroute, qui doit atténuer la congestion dans la région, est attendue de pied ferme.

Plusieurs ponts d’étagement de la future autoroute 19 à la hauteur de la 640 ont déjà été construits il y a plusieurs années.

Le projet avait d’abord été mis en rade par le gouvernement Lévesque en 1977.

À terme, l’autoroute 440, parallèle à la 640, sera reliée par l’autoroute 19, qui leur sera perpendiculaire.