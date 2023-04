Après l’hiver, Montréal se refait une beauté

L’opération, qui durera environ six semaines, permettra notamment de faire disparaître les abrasifs utilisés pendant l’hiver. On procédera également au nettoyage des graffitis.

« Cette importante opération annuelle nécessite la participation de quelque 1000 cols bleus et de nombreux équipements. » — Une citation de Maja Vodanovic, responsable de la concertation avec les arrondissements et de l’eau au sein du comité exécutif

Un employé à l'œuvre pour effacer un graffiti. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Concrètement, quelque 4100 km de rues et 6500 km de trottoirs, près de 900 km de voies cyclables et environ 1500 parcs seront nettoyés durant cette période.

On verra donc le déploiement de camions d'arrosage et de chenillettes pour le nettoyage des chaussées et des trottoirs au jet d’eau. Des balais mécaniques feront un passage pour ramasser les déchets. Des brigadiers seront aussi à l'oeuvre pour la collecte de déchets peu accessibles.

Un camion de nettoyage balaie des détritus dans une rue de Montréal. ( Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Stationnement : ouvrez l’œil

Les interdictions de stationnement sont de retour dès le 1er avril. Photo : Radio-Canada / Pasquale Harrison-Julien

Le grand nettoyage coïncide également avec le retour des interdictions de stationnement, qui entrent en vigueur le 1er avril.

Ces interdictions permettent la réalisation de différents travaux d’entretien, rappelle la Ville.