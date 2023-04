La rivalité Drummondville-Victoriaville sur la poutine se glisse dans les séries

La série opposant les Voltigeurs aux Tigres s'amorce ce vendredi à Victoriaville.

C'est à la suite d'une discussion informelle sur les réseaux sociaux impliquant les deux députés, la mairesse de Drummondville, le maire de Victoriaville et le propriétaire du Roy Jucep que l'idée est venue à Alain Rayes. On s'est dit qu'il était le temps des défis. On s'est tiré la pipe un peu!

En plus de la promotion sur les réseaux sociaux, le perdant se rendre dans la municipalité du vainqueur pour y goûter la poutine. Lors de sa déclaration, jeudi, Alain Rayes semblait par ailleurs persuadé de remporter le pari haut la main. Je suis convaincu qu'il acceptera le défi que je lui lance, et qu'il portera le chandail des Tigres de Victoriaville dans sa vidéo, et que nous allons gagner cette série -t-il souligné, en souriant.

Ça va être un plaisir pour moi de recevoir Martin à Victoriaville à la fromagerie Victoria.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Je trouve qu'Alain Rayes se conforte trop dans les statistiques de la saison régulière , rétorque Martin Champoux, qui affirme avoir accepté avec enthousiasme l'audacieux défi . Oui, sur papier, les Tigres ont l'air d'être favoris, mais il ne faut pas surestimer les Voltigeurs, qui savent toujours rebondir au bon moment!

« J'ai trouvé que ça prenait beaucoup de courage pour lancer un défi aux fans des Voltigeurs, et surtout, de mettre en jeu la poutine, qui est notre fierté régionale. La bataille de la route 122 reprend [vendredi soir]! » — Une citation de Martin Champoux, député bloquiste de Drummond

Le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, a lui aussi lancé un défi à la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste. En plus de manger une poutine dans la ville de l'autre, le perdant portera le chandail pendant une séance du conseil et ultimement, hissera le drapeau de l'autre municipalité à son mât de l'hôtel de ville.

Une rivalité aussi dans la poutine

La rivalité entre les Voltigeurs et les Tigres ne date pas d'hier, mais celle concernant l'origine de la poutine... et celle ayant le meilleur goût est tout aussi féroce. Drummondville revendique haut et fort qu'elle a vu le jour au Roy Jucep, au début des années 1960.

Ce n'est pas une question, on le sait qu'elle vient d'ici, martèle Martin Champoux. Mais bon, on doit continuer à éduquer les gens partout pour leur expliquer qu'elle a été inventée ici par M. Jucep!

Warwick, à proximité de Victoriaville, affirme pour sa part que c'est le Café idéal, quelques années plus tôt, qui a créé le plat. Alain Rayes est toutefois plus prudent à ce sujet. Certains disent que c'est à Princeville. On a des professeurs d'histoire qui revendiquent chacun leur municipalité. [...] Ma ligne, elle est simple : je ne sais pas où elle a été invitée, mais je sais où est la meilleure!

Les deux députés n'écartent pas l'idée de fournir de la poutine à leur équipe respective, advenant une victoire, ou tout simplement pour les galvaniser pendant les séries.

Leur prévision : une victoire en 5 pour les Voltigeurs, selon Martin Champoux, et une victoire en 5 pour les Tigres, selon Alain Rayes.

Comme on va gagner en 5, j'ai déjà dit à Martin Champoux de réserver du temps à la fin de la semaine pour venir passer un moment avec moi à Victoriaville.

« On veut vraiment gagner! Personne n'a envie d'aller manger une poutine sur le terrain de l'autre! » — Une citation de Alain Rayes, député indépendant de Richmond-Arthabaska