Un test de dépistage d’un tranquillisant dans les drogues de rue en attente d’approbation

Les tests ont été mis au point par l’entreprise de biotechnologie ontarienne BTNX, qui est aussi l'un des plus importants fournisseurs de tests rapides de dépistage de la COVID-19 au Canada.

Les bandelettes de test peuvent permettre aux consommateurs de drogue, aux travailleurs qui œuvrent à la réduction des méfaits et aux autorités sanitaires de tester les drogues de rue à la recherche de xylazine, un médicament qui se retrouve de plus en plus souvent dans les drogues illégales.

Les tests de dépistage de xylazine se vendent environ 2 $ chacun ou 200 $ pour une boîte de 100 bandelettes, ce qui est un coût beaucoup plus élevé que celui des tests de détection de fentanyl que l’entreprise produit aussi.

Un tranquillisant pour les chevaux

La xylazine est un tranquillisant normalement utilisé par les vétérinaires pour anesthésier des animaux imposants, comme des chevaux. Il est parfois ajouté aux opioïdes pour prolonger leurs effets.

Combinée au fentanyl, la xylazine peut avoir des effets dévastateurs. Photo : Radio-Canada / Alana Cole

L'utilisation du sédatif n’est pas approuvée chez les êtres humains au Canada en raison de ses effets graves sur la tension artérielle, le pouls et la respiration. Il peut causer des pertes de connaissance de plusieurs heures et les personnes qui prennent de la xylazine depuis un certain temps peuvent aussi développer des abcès et des infections cutanées graves.

De plus, la xylazine ne répond pas à la naloxone, le médicament qui permet de renverser les effets d’une surdose d'opioïde.

Les militants pour la réduction des méfaits et les experts en dépendances expliquent que sa présence augmente de façon significative le risque de surdoses mortelles.

Mesures de sécurité

La xylazine étant détectée de plus en plus souvent dans les drogues, le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) restreint maintenant l’importation d’ingrédients utilisés pour sa fabrication, tandis que le Congrès américain a ajouté le sédatif à sa liste de substances contrôlées pour aider les forces policières à s’attaquer à sa prolifération.

Dans une déclaration écrite, Santé Canada dit collaborer avec les autorités policières pour déterminer quels moyens pourraient être pris prochainement pour lutter contre l’importation illégale de xylazine au Canada.

Avec les informations d'Adam Miller