Rappel de la sauce Komera en raison de « la présence possible de bactéries dangereuses »

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) annonce que la sauce de piment fort assaisonnée de marque Komera Original fait l’objet d’un rappel « en raison de la présence possible de bactéries dangereuses ».

Selon l'agence, les produits rappelés ne doivent pas être « consommés, utilisés, vendus, servis ou distribués ».

L’ ACIA précise que ce produit pourrait favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum, qui est responsable de botulisme alimentaire.

Le produit visé par le rappel a été vendu en Alberta, au Manitoba, au Québec et en ligne, et pourrait avoir été distribué dans d’autres provinces et territoires , peut-on lire dans le communiqué de l’ ACIA publié jeudi.

Dans son communiqué, l’Agence indique que les aliments contaminés par la toxine de la bactérie Clostridium botulinum ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade .

L’ ACIA énumère certains symptômes chez les adultes. Il s’agit notamment de paralysie faciale ou perte d’expression faciale, pupilles non réactives ou fixes, difficulté à avaler, paupières tombantes, vision floue ou double, difficulté à parler, troubles de l’élocution et changement dans le son de la voix ou voix rauque .

Quant aux symptômes chez les enfants, l’Agence fédérale mentionne la difficulté à avaler, des troubles d’élocution, une faiblesse généralisée et la paralysie.

Dans les cas graves, le botulisme peut causer la mort.