L’ex-chef conservateur Erin O’Toole quittera son siège à la fin de la session

M. O'Toole en a fait officiellement l'annonce vendredi matin lors d'un discours devant la chambre de commerce de Clarington, près d'Oshawa.

Dans un communiqué publié peu de temps après sur Twitter par son bureau, Erin O'Toole a salué les citoyens de la circonscription de Durham pour le soutien inconditionnel dont ils ont fait preuve à son égard depuis son élection, en 2012.

J’ai eu la chance de faire avancer des questions qui, à mon avis, sont d’une importance cruciale pour notre pays – allant de la santé mentale des vétérans à la préparation militaire, à l’énergie nucléaire, à la souveraineté dans l’Arctique et à une gamme d’autres questions importantes , a souligné Erin O'Toole dans le communiqué.

Je continuerai à faire avancer ces intérêts et à servir mes électeurs jusqu’à la fin de cette session , a-t-il par ailleurs promis.

« Je quitterai la vie publique satisfait en sachant que mes efforts et mes idées continueront de résonner dans les années à venir. » — Une citation de Erin O'Toole, député conservateur de Durham

Diplômé du Collège militaire royal du Canada et avocat de formation, Erin O’Toole est devenu député conservateur de Durham en novembre 2012, en remplacement de la ministre démissionnaire Bev Oda.

Nommé ministre des Anciens Combattants dans le gouvernement de Stephen Harper, Erin O’Toole est devenu chef du Parti conservateur du Canada et chef de l’opposition officielle en août 2020 en remportant la direction du parti, devant Peter MacKay.

Évincé de la direction du parti

Après avoir essuyé une défaite aux élections fédérales d'octobre 2021, les conservateurs, qui n’avaient remporté aucun siège supplémentaire à la Chambre des communes face aux libéraux de Justin Trudeau, ont commencé à douter qu’Erin O’Toole soit le chef qui les conduirait au gouvernement.

La frange plus conservatrice du parti n’a pas non plus apprécié le recentrage idéologique qu’a effectué Erin O’Toole en se montrant plus flexible lors de la campagne électorale sur des questions comme les changements climatiques, l’avortement ou la reconnaissance des droits des personnes LGBTQ.

Le chef conservateur sera finalement renversé lors d’un vote de confiance au sein du caucus le 2 février 2022, au terme duquel il n’aura obtenu le soutien que de 45 députés, 73 ayant voté contre lui.

Malgré la défaite, Erin O’Toole est demeuré député de sa circonscription.