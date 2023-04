15 M$ pour la sécurité, cellulaire dans le métro : le plan de Toronto pour la CTT

Le conseil municipal à Toronto a adopté une série de motions jeudi pour renforcer la sécurité dans le transport en commun après qu'un adolescent a été poignardé à mort dans une station de métro samedi dernier lors d'une attaque non provoquée, selon la police.

Les élus autorisent premièrement la Commission de transport de Toronto (CTT) à puiser 15 millions de dollars dans un fonds de réserve pour maintenir en poste 50 agents de sécurité et 20 responsables en sûreté, notamment.

La mairesse adjointe, Jennifer McKelvie, a plaidé en faveur de la motion au conseil.

« Aucun d'entre nous ne veut se faire demander à nouveau ce qu'on a à dire aux parents d'un adolescent de 16 ans tué dans une station de métro. » — Une citation de Jennifer McKelvie, mairesse adjointe de Toronto

Une veillée à la chandelle a eu lieu jeudi soir à la mémoire de la victime, Gabriel Magalhaes.

Pas plus de policiers

Le conseil municipal a aussi voté en faveur de la formation d'un groupe de travail sur la sécurité dans le transport en commun, regroupant entre autres le PDG de la CTT et le directeur municipal.

La Ville demande aux gouvernements fédéral et provincial d'y déléguer des représentants et de lui accorder plus de financement pour les services sociaux afin de s'attaquer aux racines de la violence.

En revanche, les conseillers municipaux ont rejeté une motion qui visait à rétablir un contingent de 80 policiers patrouillant dans les stations de métro.

Cellulaire dans le métro

Pour accroître la sécurité, le conseil municipal demande également aux fournisseurs de téléphonie cellulaire comme Bell, Rogers et Telus, d'offrir un service à leurs abonnés dans le métro dès que possible .

À l'heure actuelle, seuls les clients de Freedom Mobile peuvent utiliser leur téléphone cellulaire dans le métro.

De son côté, la candidate à la mairie Ana Bailão promet, si elle est élue le 26 juin, de suspendre les contrats de téléphonie de la Ville avec Bell, Rogers et Telus tant que les trois compagnies n'offriront pas un service cellulaire à leurs abonnés dans le métro.

Pour sa part, Shelagh Pizey-Allen, du groupe d'usagers TTCriders, presse la Ville de se doter d'un plan d'action durable plutôt que de mesures de réaction.

Avec des renseignements fournis par Mirna Djukic