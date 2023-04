GHB, cannabis, crack, cocaïne : le SPS effectue une importante saisie

Près de 4 litres de GHB (drogue du viol), du crack et de la cocaïne ont été saisis dans un appartement de la rue King Ouest, à Sherbrooke. Le Service de police de Sherbrooke (SPS) et la Régie de police de Memphrémagog ont arrêté un homme en lien avec de la vente de stupéfiants.

Les policiers ont effectué la perquisition le 29 mars dernier à la suite d'une enquête de plusieurs mois.

En plus du GHB, du crack et de la cocaïne, 207 grammes de cannabis, 61 comprimés de méthamphétamine, 250 comprimés d'oxycodone, 316 comprimés d'hydromorphone et près d'une soixantaine de sacs de jujubes avec THC ont notamment été saisis.

C'est une saisie quand même importante, mais ce qui a de particulier, c'est la disponibilité de plusieurs produits pour la vente , explique le porte-parole du SPS , Martin Carrier.

Le suspect, un homme de 21 ans, était connu des milieux policiers.

Il a comparu jeudi au palais de justice de Sherbrooke et pourrait faire face à des accusations de possession de cannabis dans le but de la vendre, trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants aux fins de trafic et vente et distribution de cannabis.