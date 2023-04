Un médecin accusé de négligence dans la mort d’une femme en N.-É. se défend

La famille d'Allison Holthoff poursuit le Dr John Atia et Santé de Nouvelle-Écosse, alléguant qu’elle n’a pas été testée et traitée de manière adéquate et assez rapidement. Ces allégations n'ont pas été présentées devant les tribunaux.

La version des événements du Dr John Atia, décrite dans son avis de défense déposé le 30 mars à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, raconte une histoire différente.

Le Dr Atia dit qu’il était le seul médecin urgentiste en service depuis le moment où Allison Holthoff est arrivée au service des urgences jusqu'à 19 h, puis un autre urgentiste a pris le relais. Il ajoute qu'il a fait des heures supplémentaires pour aider aux soins de la femme.

Allison Holthoff Photo : Facebook/Ali Holthoff

En plus de s'occuper d'Allison Holthoff, cette journée-là, le Dr Atia a dû travailler avec quatre cas critiques d'urgence psychiatrique et quatre cas critiques de maladies pédiatriques.

Cela incluait un cas d' AVC pédiatrique, qui a nécessité des efforts considérables pour organiser le service d’air-ambulance pour l'emmener au centre de santé IWK , indique son avis de défense.

Le Dr Atia mentionne qu'entre 11 h 45 et 18 h, il n'a pas été informé de l'état d’Allison Holthoff et que les premiers tests pour elle étaient revenus normaux.

Vers 18 h, le Dr Atia a été informé pour la première fois de la détérioration de l’état d’Allison Holthoff, notamment du fait que sa tension artérielle avait chuté précipitamment , indique son avis de défense.

En apprenant cela, le Dr Atia dit qu'il est immédiatement allé l'évaluer. Il a ordonné des interventions pour favoriser la stabilité hémodynamique qui fait référence à la circulation sanguine.

Allison Holthoff est décédée à l'urgence au centre de santé régional de Cumberland, à Amherst en Nouvelle-Écosse, le 31 décembre. Photo : Facebook/Ali Holthoff

En raison de l'incertitude clinique et diagnostique et du diagnostic différentiel relativement large, le Dr Atia a commencé à organiser une imagerie CT du thorax, de l'abdomen et du bassin , indique l'avis de défense.

Sans service de radiologie sur place après 16 h, le Dr Atia a dû demander l'approbation de la radiologie diagnostique et faire en sorte que l'étude d'imagerie soit effectuée par un radiologue à Halifax.

Le Dr Atia a ordonné des radiographies pour Allison Holthoff, mais alors qu'elle était dans le service de radiologie et que le Dr Atia informait l'autre médecin urgentiste qui devait prendre la relève, elle a fait un arrêt cardiaque.

Le Dr Atia dit que lui et l'autre médecin ont immédiatement commencé les protocoles de réanimation et ont travaillé avec diligence pour organiser un soutien médical supplémentaire et des soins intensifs, y compris de la médecine interne et de la chirurgie générale .

Le médecin veut que le procès soit rejeté

Le Dr Atia est resté engagé dans les efforts visant à stabiliser Mme Holthoff. Elle a été stabilisée temporairement. Peu de temps après, le spécialiste en médecine interne de garde est arrivé, puis le chirurgien général de garde. L'interniste a assumé la responsabilité du traitement intensif de Mme Holthoff. Une fois stabilisée, elle a été emmenée pour les tests arrangés par le Dr Atia.

Le Dr Atia dit qu'il n'a pas été impliqué dans les événements qui ont ensuite précédé le décès de Mme Holthoff .

La famille d'Allison Holthoff, décédée à l'urgence d'Amherst le 31 décembre, veut que la prise en charge au centre de santé régional de Cumberland change. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

En ce qui concerne les allégations de la famille, le Dr Atia nie ne pas avoir répondu aux appels du personnel infirmier parce qu' aucun appel n'a eu lieu .

Le Dr Atia rejette toute insinuation selon laquelle il n'a pas travaillé avec diligence et efficacité en se consacrant aux patients ce jour-là , indique sa déclaration.

Le Dr Atia cherche à faire rejeter la poursuite contre lui avec la liberté de pouvoir poursuivre pour les frais de sa défense.