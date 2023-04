Une reprise de la production lente et parsemée d’embûches chez Fromage au village

L'épisode de contamination à la Listeria terminé, la fébrilité était dans l'air jeudi à la fromagerie. On est vraiment, vraiment contentes de recommencer cette production-là , dit Hélène Lessard, responsable marketing, en regardant sa fille Anne Barrette, propriétaire de la fromagerie.

La roue redémarre

Hélène Lessard, responsable marketing de la fromagerie Fromage au village et ancienne copropriétaire de l'entreprise Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Dans sa boutique, l’ancienne copropriétaire montre avec fierté les fromages en grain et en bloc fraîchement produits. Ce sont des fromages qui n’ont pas vraiment de vieillissement , explique Mme Lessard.

Ce sont les seuls produits disponibles pour le moment, puisque des fromages à pâte molle comme l'Angélus ont besoin de deux semaines avant d'aboutir sur le marché.

Pour des questions d'organisation, il faudra patienter jusqu'à l'automne pour obtenir certains fromages, comme la Coulée des Érables.

Le défi est énorme, puisqu’il faut rapidement rebâtir un inventaire complet et reprendre la distribution. La fromagère ne s'en cache pas : il leur faudra plusieurs mois pour remonter la pente.

On ne se met pas la tête dans le sable. Deux mois pas de revenu, ça paraît, admet Hélène Lessard. On ne livre pas autant de fromages parce qu'on a moins de variété, donc au niveau de l'efficacité économique on n'est pas tout à fait à la même place.

Plusieurs étapes pour récupérer la licence

Avec la reprise de la production, Hélène Lessard se dit optimiste, malgré les défis qui attendent la fromagerie. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avait procédé à un rappel de fromages contaminés à la bactérie Listeria monocytogenes en janvier, ce qui a forcé l'entreprise à détruire tous ses fromages.

L’équipe de la fromagerie estime que la bactérie serait entrée en même temps que des rénovations dans l’usine, malgré un nettoyage en profondeur exécuté à la fin des travaux. On ne sait pas comment ça s’est retrouvé dans nos fromages. Une mauvaise manipulation, un tablier qui a frôlé les fromages? , se questionne Hélène Lessard.

Lorsqu’ils ont été avisés de la présence de la Listeria dans certains fromages, les fromagers étaient loin de penser que le processus allait s'étaler sur deux mois. Après un nettoyage rigoureux de l’usine, des centaines d'échantillons ont été prélevés sur plusieurs jours et fournis à l’ ACIA .

Les entrepreneurs de Lorrainville soutiennent avoir retiré leurs produits du marché avant que les rappels de l’ ACIA ne surviennent et avoir fait des rappels beaucoup plus larges et à titre préventif .

La fromagerie redouble de prudence depuis la réouverture. Ce qu’on a l’intention de faire dans notre prise d’échantillons, c’est d’en faire plus que ce qu’on faisait avant pour voir qu’on contrôle bien la situation , explique Mme Lessard.

Fromage au village de Lorrainville produit plusieurs fromages. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

L’épreuve la plus difficile de leur carrière

La fromagère admet que cette période a été très éprouvante pour les trois membres de la famille engagés dans la gestion de l’entreprise.

« C’est sûr qu’on est amochés émotionnellement de comment tout ça s’est passé, mais on est soulagés de pouvoir recommencer à vendre. » — Une citation de Hélène Lessard

Du jour au lendemain, ils ont dû renvoyer environ 25 employés à la maison. La plupart sont de retour au travail.

La crainte de devoir mettre la clé sous la porte était un réel enjeu. Depuis, l'optimisme regagne l’esprit des gestionnaires malgré leurs inquiétudes quant à l’avenir financier de l’entreprise.