Peanut Butter Sunday se fait remarquer aux Francouvertes

Les Francouvertes ont lieu chaque année et mettent en vedette la relève musicale francophone des quatre coins du pays. Il s’agit d’un incubateur de talents.

On était lundi le 27 au Lion d’or à Montréal, puis I guess qu’on a bien joué à cause qu’on est parti à la deuxième round , affirme l’auteur-compositeur-interprète Michael Saulnier, membre du groupe, au cours d’une entrevue accordée jeudi à l’émission La mouvée, d’ICI Acadie.

Jacques Blinn, Normand Pothier et Michael Saulnier en action. Photo : Facebook Peanut Butter Sunday

Peanut Butter Sunday, qui comprend aussi les musiciens Normand Pothier, Jacques Blinn et Andre LeBlanc, participera donc à la demi-finale du 17 au 19 avril. Le groupe est en ce moment en tête du palmarès de l’événement.

Avant la compétition, on voulait vraiment mettre en semble un show que, nous autres, on était fier. On a pratiqué, on a beaucoup parlé about l’arrangement [...] On était vraiment préparé donc. Il y en a qui étaient super préparés. Ça fait que j’expections des number one, wich est comme beyond words. Basically, on voulait juste jouer un show qui n’était pas terrible , explique Michael Saulnier.

Le groupe a interprété sept chansons durant sa prestation d'environ 25 minutes, indique le musicien. Le groupe doutait de pouvoir passer au deuxième tour à cause de pépins techniques.

On sentait même un peu de doute à cause que ma guitare s’était comme débranchée halfway et on a fait une couple de fautes. Apparently, personne n'a noté nos fautes , affirme Michael Saulnier.

Le groupe est fort occupé ces temps-ci. Michael Saulnier se produit en solo le 31 mars à Halifax, dans le bar Seahorse, puis il chantera à l’événement Son de Clare, le 1er avril, et au Richelieu, à Meteghan River.

Le groupe va aussi se produire avec le chanteur P’tit Belliveau à Québec le 13 avril, à Montréal le lendemain et à Sherbrooke le surlendemain.

Peanut Butter Sunday aura ainsi plusieurs occasions de s’exercer devant un public avant la demi-finale des Francouvertes. Michael Saulnier espère que sa voix tienne le coup d’ici là.

Avec les renseignements de l’émission La mouvée