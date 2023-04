Projet de près de 51 M$ pour moderniser le Centre Marcel-Dionne

Le projet prévoit entre autres une augmentation de 1000 places, faisant passer le nombre total de sièges à 4000, ainsi qu'un allongement de la glace. Il permettra aussi d’améliorer l'esthétisme de l’édifice, et d’y aménager 18 loges.

Rappelons que lors de sa campagne électorale, la Coalition avenir Québec (CAQ) avait convenu de s'investir financièrement dans ce projet.

On veut garder vivant ce projet-là, parce qu'on sait qu’il est important pour la communauté. C'est une institution ici, à Drummondville, le Centre Marcel-Dionne. En plus, il amène toute une activité économique au centre-ville , soutient la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste.

Les futures rénovations sont aussi attendues avec impatience par l’équipe de hockey des Voltigeurs.

Même si les députés de Drummond–Bois-Francs et de Johnson, Sébastien Schneeberger et André Lamontagne, s'entendent pour dire que l'amphithéâtre construit en 1962 a besoin d'amour, ils ne sont pas encore en mesure de s'avancer sur une date précise quant au moment où Québec pourrait verser les sommes nécessaires à ce projet.

« Le budget a été déposé la semaine passée. Dans un premier temps, c'est 300 M$ qui est dévoué aux infrastructures. Le projet à Drummondville, c'est un projet pour nous qui est prioritaire. [...] On va être très très diligents pour s'assurer d'accompagner la ville, et faire en sorte que ça arrive le plus rapidement possible. »