Procès de Kevin Sanders : Joël Mailhot a subi de multiples fractures au visage et au crâne

Selon les conclusions de la pathologiste judiciaire, Joël Maillot, âgé de 50 ans, est mort après avoir subi de multiples traumatismes contondants à la tête. Tout est cassé , a-t-elle expliqué au jury en exposant un schéma des blessures.

Elle a observé de multiples fractures du massif facial et de la base du crâne. Six zones d'impact ont été identifiées, sans qu'elle puisse déterminer le nombre exact de coups qui ont été portés. Une des blessures au front pourrait correspondre à une partie de semelle.

Les coups qui ont été assenés à la victime ont fait en sorte que le cerveau prenait de l'expansion dans la boîte crânienne et à ce moment-là, le cerveau n'ayant plus de place, il y a eu un début d'engagement, un terme médical qui est couramment utilisé, ce qui fait en sorte que la victime, à ce moment-là, est tombée en arrêt cardio-respiratoire et c'est ça qui a entraîné la mort , a expliqué le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Jean-Guillaume Blanchette, après le témoignage de la pathologiste judiciaire.

Ce témoignage complète la preuve de la poursuite. Kevin Sanders, qui se représente seul, est de nouveau resté muet quand le juge Ouellet lui a demandé s'il souhaitait présenter une défense. Ce silence a été interprété comme un non. Kevin Sanders est par ailleurs toujours considéré comme apte à comparaître.

La preuve est donc close dans ce procès. Après les plaidoiries et les directives du juge vendredi, les jurés pourront commencer leur délibération.

« Si le jury n'est pas satisfait que la preuve a été faite hors de tout doute raisonnable sur tous les éléments essentiels de l'infraction de meurtre au second degré, il reste toujours la possibilité de le trouver coupable sur une infraction moindre d'homicide involontaire. » — Une citation de Me Jean-Guillaume Blanchette, procureur aux poursuites criminelles et pénales

Avec les informations de Guylaine Charette