Les T. rex avaient des lèvres, conclut une étude qui vient bousculer nos perceptions

Et si le Parc jurassique et la plupart des fabricants de jouets montrant des Tyrannosaurus rex aux crocs apparents avaient tort? Ces célèbres dinosaures avaient très probablement des lèvres recouvrant leurs dents, affirme une étude publiée jeudi.

Un Edmontosaurus juvénile disparaît dans l'énorme bouche lippue du Tyrannosaurus. Photo : Mark P. Witton

Les animaux comme les T. rex et les vélociraptors, les dinosaures théropodes, avaient très probablement un genre de lèvres, des tissus mous recouvrant leur gueule pour protéger leurs dents , explique à l'Agence France-Presse Thomas Cullen, un des auteurs de cette étude parue dans la revue Science (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

C'est un changement par rapport à de nombreuses hypothèses formulées jusqu'ici selon lesquelles ils ressemblaient plutôt à des crocodiles, avec des dents apparentes lorsque leur gueule était fermée, et sans lèvres , ajoute ce professeur en paléobiologie à l'Université Auburn de l'Alabama.

On parle de fines lèvres, semblables à celles des lézards ou des dragons de Komodo , précise un des coauteurs de l’étude, Derek Larson, chercheur et gestionnaire de la collection de paléontologie au Musée royal de la Colombie-Britannique.

« Avec la dissémination de ces résultats à travers la communauté scientifique et le public, je pense que nous allons voir nos représentations des T. rex changer à l’avenir. » — Une citation de Derek Larson, Musée royal de la Colombie-Britannique

Si la question n'est pas totalement tranchée, les chercheurs ont étudié, à partir de 2014, un panel de théropodes de plusieurs musées pour arriver à cette nouvelle conclusion.

Ils ont, par exemple, comparé l'usure de l'émail des dents de dinosaures et de crocodiles, les animaux vivants les plus proches de ces théropodes.

L'émail dentaire doit rester hydraté pour rester sain , explique Thomas Cullen. S'il est exposé à l'air trop longtemps, il devient friable et a plus de chances de se fissurer ou d'attraper une maladie.

Selon le paléobiologiste, l'émail sur la face extérieure des dents de crocodiles s'use plus rapidement que celui présent sur la partie intérieure parce que ces animaux n'ont pas de lèvres.

Lorsque nous avons examiné des dents de grands tyrannosaures, l'épaisseur de l'émail sur l'intérieur et l'extérieur ne présentaient pas le type de configuration de celles d'un crocodile , poursuit-il.

Ces dents présentent un modèle plus proche d'animaux dotés de lèvres , indique Thomas Cullen. L'épaisseur de leur émail est la même sur les faces extérieures et intérieures.

Derek Larson indique que la couleur des lèvres et de la peau des dinosaures fait encore l'objet de recherches. Photo : Mark P. Witton

Les chercheurs ont aussi voulu savoir si les dents des T. rex auraient pu être tout simplement trop grandes pour leur gueule, en les comparant à de nombreux lézards actuels pourvus de lèvres.

Certains varans d'aujourd'hui ont des dents absolument immenses , a souligné M. Cullen. Il semble presque incroyable que ces dents puissent être totalement recouvertes par des lèvres et pourtant, c'est le cas.

Et nous avons découvert que [...] ce rapport d'échelle est quasiment identique pour les dinosaures théropodes.

Quand les perceptions changent

Après s’être penchés sur les modes de vie et l’évolution des dinosaures, on s’est mis de plus en plus à s’intéresser à leur apparence. D’autres méthodes pourront sans doute contre-vérifier ces résultats déjà assez solides , indique le paléontologue François Therrien du Musée Royal Tyrrell, en Alberta.

C’était difficile, par exemple, d’imaginer que certains dinosaures avaient des plumes, et pourtant. Depuis les premières découvertes de dinosaures à plumes dans les années 1990, la donne a changé , dit-il.

Quelles sont les conséquences pour la représentation des T. rex et vélociraptors dans la culture populaire?

Si Thomas Cullen reconnaît que les films de la série Parc jurassique ont réussi à coller à ce qui était connu sur les dinosaures à l'époque . Les tentatives pour représenter les théropodes de façon fidèle ont complètement déraillé depuis , selon lui.

Avec des informations de l'Agence France-Presse