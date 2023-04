Un brasier amène une vague de solidarité à Kingsey Falls

Au plus fort de l'incendie, une soixantaine de pompiers de tous les coins de la région travaillaient ensemble.

« Pour ma part, c'est mon plus gros [feu], avec autant de gens de toute la région confondue qui est en entraide avec nous. » — Une citation de Jean-François Lecomte, directeur du Service de sécurité incendie de Kingsey Falls

Au plus fort du brasier, une soixantaine de pompiers étaient mobilisés. Photo : Gracieuseté de Raphaël Girard

L'entrepôt était rempli de produits inflammables appartenant notamment à l'entreprise Cascades, ce qui explique en partie l'ampleur de l'incendie. C'est du papier carton, donc ça s'enflamme assez vite , constate Jean-François Lecomte.

Tissés serré

Les pompiers, dont plusieurs paressaient visiblement épuisés lors du passage de Radio-Canada jeudi, s'attendaient à être en intervention jusqu'à vendredi matin. L'élan de solidarité de la communauté a toutefois eu l'effet d'un baume.

Les citoyens du village, il y en a qui sont venus nous porter à manger, de la pizza, du café, et tous les restaurants ont ouvert. Les autres municipalités répondent très bien aux appels d'entraide , constate Jean-François Lecomte.

Des pompiers de toute la région ont travaillé ensemble pour combattre les flammes. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

La propriétaire des Marchés tradition Kingsey Falls, Caroline Isabelle, fait partie de ceux qui se sont mobilisés. Elle a préparé des repas pour les pompiers jusqu’à tard dans la soirée. Je me suis rendu à l'épicerie, j'ai fait des sandwichs, j'ai amené des fruits et des légumes pour les pompiers qui étaient là. Il y en avait vraiment beaucoup. Si ça m'arrivait, j'aimerais ça que quelqu'un puisse me supporter , soutient-elle.

Et jeudi, elle a poursuivi ses livraisons.

« On est tissés serré, ici, à Kingsey Falls. L’entraide vient de partout. » — Une citation de Caroline Isabelle, propriétaire des Marchés tradition Kingsey Falls

Carline Isabelle a passé la soirée de mercredi et la journée de jeudi à préparer de la nourriture pour les équipes d'incendie. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Fort heureusement, les pompiers ne déplorent aucun blessé.

Cascades n'était pas en mesure de chiffrer l'ampleur des pertes jeudi, mais assure que la production de ses usines n'est pas affectée. Les causes exactes de l'incendie n'étaient pas encore connues jeudi en fin de journée.

Avec les informations de Thomas Deshaies