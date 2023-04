Des parents peinent encore à trouver du lait maternisé pour leurs bébés

C’est le cas d’Alanna Handelman, dont le fils de neuf mois se nourrit principalement de préparations pour nourrissons. La mère de famille affirme qu’il est de plus en plus difficile de trouver la marque de préparation qu'elle utilise pour son enfant, Enfamil A+.

On a commencé à voir des étagères vides dans des magasins comme Shoppers Drug Mart, Loblaws et Metro , se désole Mme Handelman.

« Je suis très anxieuse à l’idée de ne pas savoir comment nourrir mon fils. » — Une citation de Alanna Handelman, mère de famille

Si on ne peut pas aller dans notre magasin au coin de la rue, ou même à cinq ou dix kilomètres en voiture, et trouver facilement la préparation pour bébés sur les étagères, alors que fait-on pour aider les parents? , s'indigne la mère de famille.

Certains étalages sont vides ou presque vides au rayon des préparations pour bébé, comme dans ce Shoppers Drug Mart du nord de Toronto. Photo : CBC/Sarah Schuster

Après avoir fait face à des étagères vides, Mme Handeman a finalement trouvé une préparation commerciale dans une pharmacie en ligne basée en Nouvelle-Écosse, mais elle affirme que le prix était considérablement plus élevé que ce qu'elle paie habituellement.

Par ailleurs, la sœur d'Alanna Handleman, qui vit aux États-Unis, lui a acheté du lait artificiel et l'a apporté à Toronto plus tôt ce mois-ci. Mme Handleman dit que la chasse à ce produit a été un énorme facteur de stress et elle aimerait que le gouvernement accorde plus d'attention à la question.

Sur le site Web d'Enfamil, la société déclare qu'elle répond de toute urgence à une augmentation de la demande d'Enfamil A+ et sait que son produit en poudre peut être difficile à trouver.

Santé Canada veut augmenter l'approvisionnement

Dans une déclaration envoyée à CBC, Santé Canada dit être conscient que les parents et les soignants continuent de signaler des difficultés à localiser des produits ou des formats particuliers .

Même si le ministère reconnaît que la situation n'est pas complètement revenue à la normale depuis la pénurie de l'an dernier, il assure que dans l'ensemble il y a un approvisionnement national suffisant.

Le gouvernement affirme qu'il fait tout ce qu'il peut pour faire en sorte que les parents aient accès à la préparation pour nourrisson dont ils ont besoin, y compris en travaillant directement avec les fabricants pour augmenter l'offre et pour identifier des produits alternatifs qui peuvent être importés d'autres pays .

Santé Canada a par ailleurs prolongé une politique provisoire jusqu'à la fin de cette année afin d'importer des préparations équivalentes d'autres pays. Le ministère souligne qu'au cours de la dernière année, plus de 70 produits ont été autorisés en vertu de cette politique.

Changer de préparation est raisonnable

Le Dr Daniel Flanders, pédiatre à Toronto, dit pour sa part avoir entendu ces dernières semaines un certain nombre de parents qui ont de la difficulté à trouver leur marque de préparation préférée.

Le pédiatre reconnaît que cela peut être vraiment effrayant pour les parents, mais il tient à souligner que le passage d’une marque à l'autre ne devrait pas être un problème pour les bébés.

Bien que certains nourrissons aient des besoins médicaux particuliers et nécessitent une préparation particulière, le docteur assure qu’il est parfaitement raisonnable de changer de préparation pour la majorité des bébés.

« Ce sont presque toujours des ajustements légers [pour les bébés], et ce n’est pas préoccupant d'un point de vue médical. » — Une citation de Dr Daniel Flanders, pédiatre à Toronto

Même si certains nourrissons peuvent réagir un peu différemment à différentes marques , le Dr Flanders pense que les gens devraient se sentir à l'aise de changer de marque si une autre n’est pas offerte.

Le pédiatre souligne que tous ses patients ont finalement pu retrouver leur préparation. Il ajoute que dans des moments comme ceux-ci, il est important que les parents n'achètent que ce dont ils ont besoin.

Il y a probablement assez de préparations pour bébés pour tout le monde. Mais s'il y a un sentiment de panique, un peu comme ce qui s'est passé avec le papier toilette au début de la COVID, si suffisamment de gens sont assez inquiets pour commencer à thésauriser, alors cela pourrait vraiment créer une véritable pénurie, et nous ne voulons pas que cela se produise.

Avec les informations de Sarah MacMillan