Une candidate du PCU démissionne après des accusations contre des enseignants albertains

Son annonce de jeudi intervient après avoir affirmé dans une vidéo que des enseignants albertains avaient montré de la pornographie à des élèves.

Dans la vidéo réalisée lors de sa campagne d'investiture et diffusée mercredi sur les réseaux sociaux, Torry Tanner déclare : De manière alarmante, nous constatons de plus en plus de cas où des enfants, même ceux qui fréquentent la maternelle, sont exposés à du matériel pornographique ou pire encore, sont aidés par les enseignants à changer leur identité de genre sans absolument aucun consentement ou connaissance des parents.

L'ex-candidate ajoute que cela doit cesser immédiatement sans toutefois fournir des preuves de ses allégations.

La désormais ex-candidate Torry Tanner apparaissant sur une capture d'écran de la vidéo incriminée, qui a été retirée mercredi à la demande de son parti. Photo : Campagne électorale de Torry Tanner

Sa démission a été annoncée par un communiqué du PCU qui, la veille, lui avait intimé l'ordre de retirer la vidéo des réseaux sociaux.

Torry Tanner explique sa décision de se retirer de la course par crainte que l’affaire soit exploitée à des fins politiques par l'opposition néo-démocrate en l’occurrence.

Lors du processus de nomination, j'ai réalisé une vidéo soutenant mon engagement à protéger les enfants, dit-elle. Cependant, il est clair que mon choix de mots a non seulement détourné l'attention de la question dont j'essayais de discuter, mais il a aussi été utilisé par mes adversaires politiques pour nuire à nos chances de gagner dans toute la province.

La première ministre et cheffe des conservateurs, Danielle Smith, a annoncé qu'elle nommerait un autre candidat pour briguer Lethbridge-Ouest, où la députée du Nouveau Parti démocratique Shannon Phillips est en lice pour un troisième mandat.

Le PCU doit désavouer son membre

Jason Schilling, le président du syndicat des enseignants de l’Alberta, appelle Danielle Smith et la ministre de l'Éducation, Adriana LaGrange, à déclarer ces points comme inacceptables.

Il somme également la formation politique de désavouer publiquement les propos de l’une de ses membres. Le parti a publié un commentaire disant que cela ne reflétait pas sa politique et a demandé le retrait de la vidéo, mais il n’a pas désavoué le contenu de cette vidéo .

Jason Schilling qualifie notamment les propos de Torry Tanner d’affirmations non fondées qui sont susceptibles de susciter la peur des enseignants, des élèves et des membres de la communauté LGBTQ .

De plus, selon lui, Mme Tanner ne s'est pas excusée pour le mal et la peur que ses propos ont pu causer. Seul lui importe le fait de ne pas nuire aux chances de son parti aux élections.

La cheffe du NPD , Rachel Notley, s'est dite troublée d’entendre des propos comme celui de Torry Tanner qui normalisent la haine : Le PCU aurait dû immédiatement la congédier et s'excuser auprès des Albertains pour avoir permis à une personne ayant des opinions aussi discriminatoires d'être leur candidate.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine