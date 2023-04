Coup d’envoi des séries éliminatoires pour les Saguenéens vendredi contre Rimouski

Les Sags ont maintenu une moyenne d'affluence de 2567 spectateurs par match et ont attiré un total de 87 293 spectateurs pour l'ensemble de leurs 34 parties locales.

L'an passé, l'organisation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avait encaissé un déficit financier.

Les Sags refusent pour l'instant de dresser un bilan financier, mais le directeur des opérations, Serge Proulx, se réjouit de voir que les partisans ont été de nouveau au rendez-vous cette année.

Si on regarde la saison comparative 2017-2018, qui est un peu dans le cycle la même chose, on avait 2370, donc c'est 200 partisans en moyenne de plus par match si on compare les deux années et je pense que c'est tout le travail des gestionnaires depuis 2016. La crédibilité est revenue et les gens ont confiance , a souligné M. Proulx.

Une première depuis 2019

Pour la première fois en quatre ans, la série de premier tour sera disputée en formule quatre de sept. L’organisation s’attend à attirer au moins 2500 partisans pour ce premier rendez-vous éliminatoire.

Les Sags ont terminé au quatrième rang de l'association Est de la LHJMQ , un mince point devant Rimouski. Les deux équipes ont remporté quatre victoires l’une contre l’autre pendant le calendrier régulier.

Ce n'est pas une nouvelle saison comme plusieurs souvent disent en séries, ce sera une continuité pour nous. On continue d'avancer, d'apprendre et de compétitionner [...] on n’était pas supposé être là, on est rendu là, c'est un privilège, on s'est battu pour être là et peu importe ce que les gens disent, on va se concentrer sur nous , a observé l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean.

Son discours résonne d’ailleurs chez le gardien partant Charles-Antoine Lavallée, qui a fortement contribué aux succès de la formation chicoutimienne au cours des derniers mois. Lavallée a fini la campagne avec 29 gains et un pourcentage d’efficacité de 0,893.

« Il ne faut pas se mettre de pression , il faut continuer à faire ce qu'on faisait de bien pendant la saison régulière en séries. On est prêt et on a super hâte à demain. » — Une citation de Charles-Antoine Lavallée, gardien partant, Saguenéens de Chicoutimi

L’attaquant recrue Maxime Massé, natif de Rimouski, vivra un moment bien spécial en se mesurant à l’équipe de son enfance. Il est impatient de découvrir l’ambiance à l’intérieur du vieil amphithéâtre de Chicoutimi en séries.

J'en ai entendu parler, ma pension m'en a parlé, ça a l'air qu'il y aura beaucoup de monde, ça va être le fun et ça va être une ambiance différente de la saison , a réagi celui qui a inscrit 29 buts en saison.

Le deuxième match de la série, pour sa part, aura lieu samedi après-midi.

Des blessures

Émile Duquet (haut du corps) et Zachary Gravel (bas du corps) sont suivis au jour le jour. Leur présence demeure incertaine pour le premier match, vendredi à Chicoutimi, mais les deux ont pu toucher la glace depuis le début de la semaine.

Fabrice Fortin, qui compose avec une fracture au pied, est le principal absent de marque chez les Saguenéens. Le vétéran demeure toutefois un membre actif dans l’entourage de l’équipe.