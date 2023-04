Les enseignants fransaskois exigent plus d’investissement de la province en éducation

À l'unisson, l’Association professionnelle des enseignants fransaskois (APEF) et l'Association locale des enseignantes et enseignants fransaskois (ALEF) réclament plus de financement pour les écoles de la Saskatchewan, lors de leur congrès jeudi à Saskatoon.

Les conditions de travail des enseignants, ainsi que les enjeux qui touchent l’éducation dans la province, étaient au cœur de la discussion des participants au congrès annuel d'enseignants en français et en immersion de la Saskatchewan.

Selon la directrice générale associée de l’ ALEF , Angela Banda, le gouvernement doit investir encore plus dans l'éducation.

Elle salue le financement du gouvernement provincial pour la planification de deux nouvelles écoles fransaskoises. Cependant, pour elle, il faut que la province investisse encore plus à l'intérieur des établissements scolaires.

On construit des écoles, mais c'est à l'intérieur des écoles que ça compte le plus , déclare Angela Banda.

Mobilisation publique prévue

Selon Mme Banda, des membres de l’ ALEF comptent se rassembler, le 29 avril, devant l’Assemblée législative à Regina afin de faire valoir leurs revendications.

Pendant le congrès on a parlé de plusieurs choses. Tout simplement la déception du budget. [...] On encourage tous nos membres, leurs familles et le public en général d'être présent au ralliement pour l'éducation publique le 29 avril devant l’Assemblée législative, on doit vraiment essayer de convaincre le gouvernement que l’éducation est une priorité , déclare Angela Banda.

Le congrès annuel de l'Association locale des enseignantes et des enseignants fransaskois et de l’Association professionnelle des enseignants fransaskois à Saskatoon s'est penché sur la crise que traverse le secteur de l'éducation dans la province. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

De son côté, le président de l’ ALEF , Daniel Dion, partage les propos d’Angela Banda concernant le manque de financement dans le domaine d’éducation.

On voit déjà dans les dernières années qu'une des grandes choses qui inquiète la majorité des membres, c’est le sous-financement de l’éducation chronique au travers de la province. Ce n'est pas un problème qui est unique aux membres de l' ALEF , c'est un problème partout pour tous les membres de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan , précise Daniel Dion.

Avec les informations de Fatoumata Traore