2000 éducatrices en CPE à recruter d’ici deux ans dans la région de Québec

Jeudi, une trentaine de corporations, représentant près de 70 installations ont participé à un salon de l’emploi en petite enfance à Québec. Une tradition qui date depuis près de 10 ans, mais qui a gagné en importance depuis quelques années.

La directrice du Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RCPEQC), Élise Paradis, ne s’en cache pas. La situation est inquiétante.

Les CPE tentent d'attirer la main-d'œuvre au salon de l'emploi en petite enfance. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

On est convaincu que ces places-là sont essentielles. Alors, on travaille fort pour essayer de recruter, convaincre des gens de retourner aux études, d’aller faire le parcours de formation. Pas de place en service de garde éducatif, ça vient couper l’accès au travail pour plein de gens , soutient-elle.

Dans les centres de la petite enfance Jardin Bleu, qui regroupe quatre établissements dans Limoilou, le roulement de personnel qualifié est le principal enjeu.

Le mois dernier, il manquait trois éducatrices sur une quarantaine d’employés chez nous. Il y a des CPE où c’est pire, mais ça reste quand même un problème. Ça met de la pression sur le reste de l’équipe , explique la directrice générale de l’organisation, Florence Lajoie.

En plus des éducateurs et de différents professionnels en éducation, les milieux de garde recherchent également des cuisiniers. Les centres doivent compétitionner avec le milieu de la restauration dans la région.

Du choix pour les étudiantes

Parmi les visiteurs du salon, presque uniquement des étudiantes à la formation collégiale en éducation à l’enfance, les opportunités sont multiples.

J’ai plein de dépliants parce que les directeurs cherchent des éducatrices. Je vais voir en sortant comment ça va aller , confie l’étudiante au Cégep de Sainte-Foy, Daphnée Lafrance.

C’est sûr qu’on sait qu’on va avoir un travail quand on va finir , ajoute sa collègue Myriam Drolet.

Myriam Drolet, Ariane Cloutier, Marie Jolicoeur et Daphnée Lafrance. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Pour Marie Jolicoeur, qui donne la formation en éducation à l'enfance depuis 24 ans, les choses ont bien changé.

Avant, on accueillait 90 étudiants [au Cégep de Sainte-Foy] et ils se plaçaient au bout de trois ans. Maintenant, on en accueille un peu moins et dès la première année, les milieux veulent les avoir. On a de la misère à les rendre en troisième année parce qu’il y a tellement une pénurie , raconte Marie Jolicoeur.

Élise Paradis constate de son côté que les inscriptions dans les programmes d’éducation à l’enfance sont de moins en moins nombreuses.

Moins de diplômés

Au Cégep de Sainte-Foy, où on offre la technique d'éducation à l'enfance, le nombre de diplômés ne cesse de baisser depuis 2017. En 2022, 150 étudiants ont reçu leur diplôme, alors qu'ils étaient 207 en 2017.

À Montmagny, notamment, le programme n’est plus offert depuis quelques années.

« Ça amène nos étudiantes à se diriger vers d’autres grandes villes, mais on souhaite les ramener dans notre région parce qu’on a beaucoup d’installations » — Une citation de Sandra Ouellet, directrice générale du CPE le Farfadet et du Bureau coordonnateur de la MRC de Montmagny

C’est la première fois que le CPE de Montmagny participe au salon de l’emploi en petite enfance à Québec, signe des besoins importants.

La MRC de Montmagny veut éviter un exode des étudiants (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas uniquement de recruter, c’est aussi de faire connaître nos pratiques, de permettre à des étudiants de venir passer une journée d’observation pour forger la passion , précise Sandra Ouellet.

Présente au salon, la ministre de la Famille Suzanne Roy avoue que le recrutement dans la région représente un défi, mais est sûre que le gouvernement atteindra son objectif.

Il y a des bourses offertes, des possibilités de formation travail-études, la reconnaissance des acquis et on travaille aussi en recrutement international. Des belles initiatives comme aujourd'hui, ça nous permet de compléter le réseau , dit-elle.

Dans son plan lancé en 2021, le gouvernement avait pour objectif de recruter 18 000 éducatrices et de qualifier 7000 éducatrices qui travaillent déjà dans le réseau des garderies.

Avec la collaboration de Pascale Lacombe