Remparts-Islanders : deux équipes aux antipodes

Dans le coin gauche de cette série de première ronde, les diables rouges forment une machine de hockey bien huilée. Une équipe à maturité menée par un noyau des joueurs de 19 et 20 ans.

Le premier trio formé de Zachary Bolduc, Théo Rochette et Pier-Olivier Roy est l’un des plus craints du circuit. L’équipe a tellement de profondeur que Nathan Gaucher, double médaillé d’or du Mondial de hockey junior, se retrouve au centre du troisième trio.

Nathan Gaucher a porté l'uniforme du Canada lors des deux derniers championnats du monde de hockey junior. Photo : Getty Images / Andy Devlin

Et ce n’est pas que l’offensive. La brigade défensive des Remparts n’a accordé que 160 buts en 68 matchs cette saison, le plus bas total de la LHJMQ .

Les Remparts en chiffres : 53 victoires (1er rang)

286 buts marqués, 160 buts accordés

Meilleur marqueur : Zachary Bolduc (110 points)

Gardien de but : William Rousseau (.908 de pourcentage d’arrêts)

Les Islanders n'ont rien à perdre

Charlottetown, dans tout cela ? Un an après avoir atteint la finale de la Coupe du Président, l’équipe est en complète reconstruction. Pour regarnir sa banque de choix au repêchage, Jim Hulton a expédié Francesco Lapenna et Jakub Brabenec sous d'autres cieux durant la période des Fêtes.

L'entraîneur-chef et directeur général des Islanders, Jim Hulton Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

L'entraîneur-chef et directeur général des Islanders s’amène donc à Québec avec une très jeune formation sous la main. Nous sommes ici pour avoir du plaisir. On connaît les pronostics, mais on ne va pas s’en faire avec ça , a lancé Hulton après le premier entraînement des siens au Centre Vidéotron, jeudi.

L'expérimenté entraineur veut voir ses joueurs briller avec intensité et discipline. Pour le reste, les insulaires n’ont rien à perdre. C’est facile de motiver les joueurs quand personne ne te donne une chance. C’est l’histoire classique du négligé, David contre Goliath , a-t-il illustré.

Les Islanders en chiffres : 26 victoires (16e rang)

189 buts marqués, 267 buts accordés

Meilleur marqueur : Giovanni Moreau (51 points)

Gardien de but : William Rousseau (.898 de pourcentage d’arrêts)

Michaud contre l'équipe de son enfance

Victoire ou défaite, Alexis Michaud vivra assurément une soirée spéciale, vendredi soir. Originaire de Québec, l’attaquant recrue des Islanders a déjà porté l’uniforme des Remparts quand il avait 12 ans.

J’avais eu la chance de jouer ici pour les mini-Remparts au Tournoi pee-wee. Donc de jouer mon premier match junior au Centre Vidéotron en séries contre les Remparts, c’est un rêve devenu réalité pour moi , a admis l’ancien du Blizzard du Séminaire Saint-François.

On n’a pas de pression. On va s’amuser, jouer du mieux qu’on peut et je suis sûr que de belles choses vont arriver.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin