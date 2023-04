L’album Magie à minuit : la fête sans fin de Super Plage

Super Plage, l'entité musicale dansante du producteur québécois Jules Henry, met au monde ce vendredi un quatrième album, nommé Magie à minuit, une invitation à la fête qui commence et qui ne se termine que si on le souhaite.

La « magie à minuit » est une fête nocturne en forêt durant laquelle « ça devient wild et ce n’est pas trop urbain », dit l’auteur-compositeur-interprète.

Après les albums Super Plage I, Super Plage II (gagnant au GAMIQ dans la catégorie de l’album électro en 2021) et Électro-vacances (nommé à l’ADISQ et gagnant au GAMIQ dans la catégorie de l’album électro en 2022), Magie à minuit est une proposition dans laquelle chaque chanson est un arrêt au puits dans une nuit sans fin.

Difficile à arrêter, Jules Henry ne s’épuise pas à produire des albums les uns après les autres. Cela lui fait plutôt beaucoup de bien de ne jamais laisser la machine tomber en veille.

L'entité électro-pop du producteur montréalais se démarque par son approche immensément inclusive. Née en 2019, l’aventure Super Plage vogue dans les ambiances nu-disco et pop tout en laissant un riche espace aux collaborations.

La présence de mes amis est vraiment importante à toutes les étapes de mon processus créatif, explique Jules Henry. Le regard extérieur de tous mes amis musiciens et musiciennes me permet d’avoir un produit final dont je suis encore plus fier.

On entend d’ailleurs les voix de Meggie Lennon et Virginie B à quelques reprises sur l'album. « Elles chantent sur deux tounes, mais elles les ont toutes entendues, pour que je puisse avoir leur opinion », soutient l’artiste.

Magie à minuit est le quatrième album de Super Plage en quatre ans, mais le premier qui paraît sous l’étiquette Lisbon Lux Records. Une maison de disques, ça donne plus de moyens, évidemment, mais ma musique est une petite affaire qui se crée chez moi, souligne Jules Henry. Je vois plutôt cette équipe comme une bonne façon d’obtenir un tremplin. Vers l’Europe, par exemple.

La production de Magie à minuit est néanmoins demeurée artisanale : « Je ne vois pas ce que je serais allé faire de plus dans un gros studio, ajoute-t-il. La plus grande différence, c’est que je me suis permis d’engager plus de personnes que j’aime, par exemple, Mélanie Venditti, qui joue le thérémine et l’alto, et Patrick Gosselin, qui est venu jouer du pedal steel sur la dernière chanson, Rue Dandurand. »

Toutes les cartes dans son jeu

Super Plage demeure tout de même prudent alors qu’il possède toutes les cartes dans son jeu pour aller un peu plus loin. Il y a un phénomène que j'ai beaucoup observé : si tu écris des chansons en sachant que 15 personnes vont les entendre, tu te permets vraiment de t’éclater. Certains artistes trouvent ça plus impliquant de savoir que leurs chansons vont rouler et que Guy A. Lepage va les entendre. Ça peut entraîner un peu de retenue. Je veux vraiment faire attention à ça.

Alors que les espaces festifs, surtout à Montréal, peuvent parfois s’avérer insécurisants, Super Plage propose, en huitième place sur l’album, la pièce Safespace. J’adore la vie nocturne, mais je vis dans une bulle sécuritaire et sans jugements , dit Jules Henry.

Ce que j’observe dans nos partys et nos spectacles, ce sont des gens qui se sentent bien et respectés. Tout le monde peut être soi-même sans avoir peur de quoi que ce soit. C’est ce que je souhaite aux fêtes de tout le monde.