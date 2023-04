Violences à Laval et Montréal : le crime organisé du Moyen-Orient ciblé

Depuis avril 2022, la Sûreté du Québec (SQ), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de police de Laval (SPL) ont procédé à 19 arrestations dans le cadre d’une enquête conjointe, le Projet Mèche, après avoir constaté des similitudes lors de 67 événements violents survenus dans la dernière année à Laval ainsi qu'à Montréal et dans sa couronne Nord.

Notre but à nous, l’unification des forces, des trois services de police, c’est de mettre fin [à la violence]. La diminution, c’est pas assez. C’est de mettre fin à cette violence-là. Nos commerçants ne seront pas menacés , insiste l’inspecteur à la division des crimes majeurs du SPL, Kimon Christopoulos.

Des similitudes dans les signalements à la police ont permis de confirmer qu’en moins d’un an, plus d’une soixantaine d’événements violents ont été commis par des membres du crime organisé du Moyen-Orient et des gangs de rue. Leurs actes visaient des commerçants affiliés à la communauté arabe de Laval et de Montréal.

« Nos commerçants nous ont rapporté, à nos services de police, qu’ils sont victimes d’extorsion, qu’ils sont victimes d’incendies criminels, sont victimes d’agressions. » — Une citation de Kimon Christopoulos, inspecteur à la division des crimes majeurs du Service de police de Laval

Depuis avril 2022, la Sûreté du Québec (SQ), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de police de Laval (SPL) ont procédé à 19 arrestations dans le cadre d’une enquête conjointe, le Projet Mèche, après avoir constaté des similitudes lors de 67 événements violents survenus dans la dernière année à Laval ainsi qu'à Montréal et dans sa couronne Nord.

Les agissements avaient lieu principalement dans le secteur Chomedey à Laval, près du boulevard Curé-Labelle situé au sud de l’autoroute 440. À Montréal, ils ont été concentrés à l’ouest de la ville, principalement dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

Les 19 individus arrêtés par les trois corps policiers, soit la SQ, le SPVM et le SPL, étaient connus, pour la plupart, des autorités. Ils font collectivement face à de nombreux chefs d’accusation : possession d'armes, extorsions, agressions armées, incendies criminels, possession de stupéfiants et non-respect des conditions.

Les enquêteurs ont réussi à retrouver les présumés criminels en s’attardant à certains délits, reliés à des incendies criminels, des stupéfiants, des vols de véhicules , précise Kimon Christopoulos.

Kimon Christopoulos, inspecteur à la division des crimes majeurs du Service de police de Laval Photo : Radio-Canada

Aucune intimidation ni aucun acte de violence ne seront tolérés

L’escouade Éclipse du SPL a effectué 98 visites dans la dernière année dans tous les événements reliés à la vague de violence , soit des lieux de consommation de tabac, des restaurants, des cafés et des bars, souligne l’inspecteur Kimon Christopoulos.

Pour faire face aux nombreux incendies criminels et aux coups généralement déclarés la nuit, des renforts policiers ont été déployés au poste de quartier numéro 7 de l’arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. Les policiers ont d’ailleurs rencontré plus de 500 résidents et commerçants dans l’arrondissement au cours d’une dizaine d'opérations de porte en porte.