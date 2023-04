Le choix du tracé nord pour l’autoroute 70 continue de susciter des questionnements

Le tracé retenu au nord de Saint-Bruno par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) pour le prolongement de l'Autoroute de l'aluminium (70) laisse plusieurs questions en suspens.

De nombreuses interrogations subsistent, notamment chez les commerçants de la petite municipalité jeannoise.

Le Ministère reconnaît qu’il aurait dû rencontrer les parties prenantes pour présenter le choix du corridor et les raisons qui expliquent ce choix. Des rencontres ont déjà eu lieu et les partenaires seront rencontrés à nouveau dans les prochaines semaines. Bien que le Ministère favorise le corridor nord, le choix du tracé se fera ultérieurement, au terme des travaux de conception a réagi la conseillère en communication pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean du MTMD , Nathalie Girard. Elle ajoute qu’une annonce pour expliquer les détails concernant le choix du corridor nord aura lieu sous peu.

Pour l’instant, c’est le manque d’information qui préoccupe les commerçants de Saint-Bruno ainsi que les élus du Lac-Saint-Jean. Il faut rappeler que le consensus général penchait pour un tracé qui passerait au sud de la municipalité.

Il y a eu une annonce, mais on ne sait rien. Personne ne sait rien. Ça passe où exactement, on ne sait pas. C'est tu bon, pas bon, on a aucune idée , explique le copropriétaire du restaurant Marchand, Frédéric Marchand.

On a encore beaucoup de questions, c'est certain. Notre préoccupation chez Nutrinor, évidemment, c'est que la circulation se poursuive bien sur la portion qui concerne Saint-Bruno , a indiqué le porte-parole de la coopérative, Jean-François Saint-Gelais.

D'un bon oeil

Pour certains, l'option retenue est vue d'un bon oeil.

C'est une bonne chose qu'enfin ça se concrétise. On aura une très grande amélioration sur la circulation. On espère que ça n'affectera pas trop notre comptoir laitier. Mais on voit ça d'un bon œil , estime le directeur de l'usine de la Fromagerie St-Laurent, Dave St-Laurent.

Parmi les gens les plus touchés par cette nouvelle se trouve le maire de Saint-Bruno, François Claveau. Ce dernier refuse toutefois, pour une deuxième journée consécutive, d’accorder une entrevue à Radio-Canada. Il fera part de ses réactions par voie de communiqué de presse la semaine prochaine.

Jeudi matin, à la radio de Radio-Canada, le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mario Théberge, disait qu'il y avait un malaise palpable au ministère des Transports. Une rencontre d'urgence a d'ailleurs été organisée par le ministère pour rencontrer l' UPA régionale, mercredi soir.

L’incompréhension semble bien présente. Certains acteurs directement concernés, comme la succursale almatoise de Roulottes Chaudière, qui se trouve au bout du corridor nord, a également été surprise par l’annonce du MTMD .

Le directeur de la succursale almatoise de Roulottes Chaudière a appris le choix du tracé nord dans les médias. Il n’a pas été avisé que le commerce se trouve dans le tracé choisi. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Médias sociaux, télévision, c'est sûr qu'on a appris ça, un peu surpris. Comme je disais plus tôt, on n'a pas vraiment eu de communications avec qui que ce soit par rapport à l'importance et aux exigences du projet , conclut le directeur de la succursale almatoise de Roulottes Chaudière, Stéphane Doré.

Avec les informations d'Annie-Claude Brisson