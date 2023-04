Neuf morts dans l’écrasement de deux hélicoptères de l’armée américaine

Les deux hélicoptères Black Hawk de la 101e division aéroportée se sont écrasés vers 22 h, heure locale, lors d'une mission d'entraînement de routine, dans l'État du Kentucky.

Neuf soldats sont morts lors de l’écrasement , a confirmé le lieutenant-colonel Anthony Hoefler.

Les deux appareils, des Black Hawk HH-60, un modèle conçu par une marque de Lockheed Martin pour les évacuations médicales, pouvant chacun transporter jusqu'à 11 personnes, se sont écrasés dans le comté de Trigg, au nord-ouest du Fort Campbell, où la 101e division aéroportée a ses quartiers.

L'accident a eu lieu alors que les hélicoptères volaient en formation, de nuit, à l'aide de lunettes de vision nocturne, a précisé le brigadier général John Lubas lors d'une conférence de presse jeudi matin.

Quatre passagers se trouvaient dans l'un des appareils et cinq dans l'autre, des équipages de taille habituelle comprenant un pilote, un copilote ou chef d'équipage, et souvent un médecin ainsi que d'autres militaires, a-t-il détaillé.

En dépit de la perte [de nos soldats], nous avons été chanceux, car ils ont été en mesure d'atterrir dans une zone dégagée non loin d'une zone résidentielle. Donc heureusement, il n'y a pas eu de victimes additionnelles ou de blessés du fait de cet écrasement , a déclaré le brigadier général.

Un point de contrôle près du site où deux hélicoptères UH-60 Black Hawk se sont écrasés à Cadiz, dans le Kentucky. Photo : Getty Images / Luke Sharrett

Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, s'est dit dans un communiqué attristé par cette perte tragique et a déclaré travailler avec la direction de l'armée pour s'assurer que nos troupes et leurs familles reçoivent tout ce dont ils ont besoin après cet accident .

Nous sommes solidaires des proches des victimes après cet accident terrible, vraiment terrible , a de son côté indiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre.

Les circonstances de l’écrasement, notamment la possibilité d'une collision entre les deux appareils, n'ont pas encore été déterminées.

Un hélicoptère UH-60 Black Hawk de l'armée américaine, lors d'un exercice conjoint entre la Corée du Sud et les États-Unis sur un terrain d'entraînement militaire. Photo : Getty Images / JUNG YEON-JE

Des enquêteurs spécialisés dans le domaine de la sécurité des aéronefs ont été dépêchés depuis la base de Fort Rucker, dans l'Alabama, et pourraient arriver plus tard dans la journée, a indiqué le brigadier général John Lubas. Et je pense que nous comprendrons vite mieux ce qui a pu contribuer à cet accident , a-t-il ajouté.

Les deux hélicoptères ont tout simplement disparu du ciel. Il y a eu un éclair de lumière , a pour sa part expliqué un témoin cité par la chaîne MSNBC. Nous avons vu un autre hélicoptère survoler la zone pendant probablement 30 minutes, puis nous avons vu des ambulances et [entendu] des sirènes...

Le processus de notification des familles est en cours, a encore indiqué le brigadier général John Lubas.

Nous aimons Fort Campbell, nous aimons tous ceux qui y vivent et y travaillent. Ils font partie de notre communauté, de qui nous sommes. Leur deuil est notre deuil , a déclaré le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, lors de la conférence de presse.

Il avait annoncé sur Twitter se rendre sur la base militaire pour soutenir nos troupes et leurs familles après l'accident tragique de la nuit dernière .

Un hélicoptère Black Hawk s'était déjà écrasé mi-février en Alabama, dans le sud des États-Unis, tuant les deux occupants à bord.

L'appareil, appartenant à la Garde nationale aérienne du Tennessee, réalisait lui aussi un vol d'entraînement, à proximité d'une autoroute et d'un autre axe routier. Les raisons de l’écrasement n'avaient alors pas été communiquées.

Et un avion d'entraînement de l'armée américaine s'était écrasé en septembre 2021 au Texas, ce qui avait forcé ses deux pilotes à s'éjecter. Les deux militaires avaient dû être hospitalisés.