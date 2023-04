Le mont Jamieson décroche une bourse de 20 000 $ dans un concours

Depuis le 28 janvier, Placement Mackenzie recherchait la communauté de ski la plus investie au pays. Celle de Timmins attendait impatiemment de savoir si le mont Jamieson terminerait au sommet, mais il est arrivé deuxième. La montagne nord-ontarienne recevra donc une bourse de 20 000 $ à investir dans un projet communautaire, alors que le White Hills Resort à Terre-Neuve-et-Labrador remporte le premier prix, d'une valeur de 100 000 $, pour avoir terminé à la première place.

Le concours Au Sommet, organisé par la société de placement Mackenzie, invitait les Canadiens à voter en ligne pour leur communauté de ski préférée, parmi dix équipes finalistes.

Éric Philipow, directeur général du Mont Jamieson, savait déjà ce qu’il ferait avec cette bourse de 100 000 $. Il espérait transformer ses pistes dès la fonte des neiges pour laisser place aux sentiers de vélos.

Il disait pendant la campagne que dès juillet 2024, il pourrait y avoir des cyclistes sur les pistes l'été .

Mais le Franco-Ontarien ne cache pas qu'en ne recevant que 20 000 $, le projet prendra encore trois ou quatre années supplémentaires avant de voir le jour. Il clame haut et fort que la somme reçue par Placement Mackenzie sera utilisée pour financer ce projet qui permettra au Mont Jamieson d'opérer durant toute l'année.

Le sudburois Eric Philipow est le directeur général du Mont Jamieson à Timmins. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Éric Philipow voit grand avec son plus récent projet de descente de vélo de montagne.

On serait seulement deuxième dans la province après Horseshoe Resort [à Barrie], on serait le plus haut en vertical dans la province , promet M. Philipow.

Rielly Hefferman a bien hâte que le projet se concrétise.

Ce sera unique au Nord de l’Ontario, mes amis vont dans le Sud de l’Ontario pour vivre ce genre d’expérience et on l’aura maintenant dans le Nord , dit le mordu de vélo de montagne qui pratique ce sport en été comme en hiver avec des pneus surdimensionnés.

Yves Viel, en premier plan, est suivi par Rieilly Hefferman dans une piste de vélo de montagne autour d'un lac à Timmins. ( Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Avoir d’autres alternatives que la chasse et la pêche pour Timmins attirera certainement la communauté de vélo vers Timmins. Ce sera bon pour l’ensemble de la communauté , ajoute Rielly Hefferman.

Un concours rassembleur

Depuis le 28 janvier, la communauté de Timmins a voté sans cesse en espérant être à la tête du classement.

Ils ont aussi fait des défis loufoques pour cumuler davantage de points afin de se tailler une place au sommet du classement.

Les défis étaient importants dans les premières phases pour vraiment montrer que nous étions engagés dans la compétition. C'était une façon amusante d’impliquer nos plus jeunes et nos plus vieux en faisant, entre autres, des "jumping jacks" en ski , se souvient Justine Jazen, directrice marketing du Mont Jamieson.

Justine Janzen a orchestré la campagne pour inciter les gens à voter le mont Jamieson. Photo : Avec la permission de Justin Janzen

Après avoir relevé l’un des quatre défis proposés sur le site du concours, les participants devaient le mettre sur Instagram et le nombre de points cumulés correspondait à l'équivalent de 10 votes électroniques.

Francine Durepos est aux anges de voir le Mont Jamieson terminé sur le podium de cette compétition nationale. Ses efforts ont porté fruit puisqu'elle a presque passé plus de temps cet hiver à filmer ses trois enfants en train de relever des défis qu'à skier.

Les enfants ont fait les jumpings jack, du limbo en ski, puis là mes enfants ont passé le message à leurs amis. Ils ont voulu faire la même chose, donc là, j'étais prise sur la côte en train de prendre plein de vidéo pour postuler ensuite sur Instagram pour assurer plus de points pour notre côte , raconte-t-elle.

Francine Durepos (en noir) et sa collègue sont ravis que le Mont Jamieson aie reçu une telle bourse. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

J'ai l'impression que notre campagne était si amusante et que les gens voulaient parler et partager la nouvelle : hé, notre station de ski locale fait ce truc , lance bien humblement Justine Janzen qui a même costumé un skieur en Sasquatch pour inciter les gens à voter.

Guy Lamarche, l'ancien directeur du tourisme, a tenu à lancer des fleurs à l'équipe du Mont Jamieson pour la façon unique de rassembler les gens pendant cette campagne.

Il n’avait jamais rien vu de tel depuis que Timmins s'était taillé une place dans les 12 derniers finalistes du concours Kraft Hockeyville en 2010.

Ceux qui n'étaient pas au courant qu’il y avait une pente de ski, qui s'appelait Mont Jamison, dans la ville de Timmins, sont sûrement au courant. Écoute, la campagne était différente de toutes les autres campagnes , vante M. Lamarche.

Le Sasquatch était la pierre angulaire de la campagne. Photo : Facebook: Mount Jamieson

Le pari de Justine Janzen d’inscrire sa montagne au Mont Jamieson a tout de même eu un impact positif, selon elle.

C'est vraiment important de montrer à nos communautés avoisinantes que peu importe la taille de cette colline, peu importe la taille de Timmins et qu’en étant dans le Nord beaucoup de gens nous oublient. On a su démontrer que le Mont Jamieson est un joyau par sa communauté de skieurs.

Une montagne de ski du Nord de l'Ontario avait remporté cette compétition nationale l'an dernier.

Le Centre de Ski Adanac de Sudbury était arrivé ex æquo avec le Kimberley Alpine Resort, en Colombie-Britannique. Chacune des montagnes avait mis la main sur une somme de 50 000 $, à investir dans des projets communautaires.