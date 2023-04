Arrestation de quatre suspects dans une affaire de braquage à Hochelaga-Maisonneuve

Ce jour-là, deux individus ont mis la main sur plus de 50 000 $ de téléphones, d'écouteurs sans fil et d’ordinateurs après avoir braqué la boutique à la pointe d'un couteau et d’une fausse arme à feu.

L’un des deux employés présents dans le commerce au moment du vol a été ligoté par l’un des voleurs alors que son complice menaçait l’autre employé d’une arme à feu.

Le SPVM explique que, bien que seulement deux suspects aient participé directement au vol, l’enquête a permis d’identifier quatre personnes en tout qui auraient participé au crime.

L’un des suspects appréhendés était notamment un employé du commerce visé et aurait agi de connivence avec le reste du groupe , selon la police.

Les quatre suspects dans cette affaire ont été arrêtés entre le 9 et le 27 mars dernier.

Le plus vieux, âgé de 18 ans, Zinedine Benhocine, a comparu au palais de justice de Montréal pour répondre à des chefs d’accusation de vol qualifié, de séquestration, de complot, d’usage d’une fausse arme à feu.

Les trois autres suspects – tous âgés de 17 ans –, dont on ne peut divulguer l’identité en raison de leur âge, ont quant à eux comparu devant la Chambre de la jeunesse, où ils devront répondre à plusieurs chefs d’accusation.