Le retour des 5 à 7 au Bistro du Carrefour des Plaines

L'événement sera aussi l'occasion pour l' ACFR d'amasser des dons dans le cadre de la campagne du Francothon 2023.

C'est au groupe de musique fransaskois La Raquette à claquettes qu'a été confiée la tâche d'animer la soirée avec un spectacle.

En entrevue mardi à l’émission Point du jour, la capitaine du Fonds du Carrefour des Plaines, Claire Bélanger-Parker, a tenu à souligner l'enthousiasme de la communauté fransaskoise à l’idée de recevoir le groupe de musique.

Toute la communauté les attend à bras ouverts! , se réjouit-elle

Un 5 à 7 au Bistro du Carrefour des Plaines pour le Francothon

Claire Bélanger-Parker souligne également l’importance du travail d’équipe dans l'organisation de cette soirée.

La réouverture de la salle, en rénovation depuis déjà plus d'un an, avait d'abord été retardée à cause d'une inondation qui avait causé beaucoup de dommages au printemps 2022.

Le Bistro devait ensuite rouvrir le 23 mars dernier, mais l’ouverture a été retardée en raison, entre autres, de l'ampleur de la tâche à accomplir.

Tout le matériel du Bistro (vaisselle, tables, chaises, accessoires, etc.) avait été entreposé dans des conteneurs. Il a fallu avoir recours à l’aide de plusieurs bénévoles pour arriver à réaménager la salle.

En avril 2022, Lisette Marchildon expliquait que les travaux effectués avaient pour but d'améliorer le Bistro.