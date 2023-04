Démantèlement d’un réseau de trafic de cocaïne dans la région de Montréal

Plus de 120 policiers ont pris part jeudi à une dizaine de perquisitions dans la région de Montréal, en Montérégie et sur la Côte-Nord dans le but de démanteler un réseau de trafic de cocaïne.

L’opération menée dans le cadre du projet Stigmate a donné lieu à 10 perquisitions réalisées simultanément à Saint-Bruno-de-Montarville, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Saint-Basile-le-Grand, à Montréal ainsi qu’à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord.

Au moins neuf personnes ont été arrêtées, selon une mise à jour du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

Près d’un demi-kilo de cocaïne et plus de 5000 comprimés de méthamphétamine ont été saisis par les policiers. Du cannabis illicite, une arme à feu, six véhicules et près de 35 000 $ en argent ont aussi été découverts lors des perquisitions.

L’enquête qui a conduit au démantèlement de ce réseau de trafic de drogue avait été amorcée en novembre 2022 à la suite d’informations obtenues par les enquêteurs.

Outre la Sûreté du Québec, le Service de police de l'agglomération de Longueuil, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent ont pris part aux opérations.