Élections provinciales à l’Î.-P.-É. : la région Evangéline a son mot à dire

À commencer par les affiches électorales de Gilles Arsenault. Le candidat du Parti progressiste-conservateur a décidé de retourner dans l'arène politique près de 10 ans après sa première tentative avortée, en 2014.

À l'époque, il avait souhaité se présenter pour le Parti libéral dans la circonscription d'Egmont. C'était finalement Bobby Morrissey qui avait remporté l'investiture libérale pour ces élections fédérales.

« C'était maintenant ou jamais! Alors, je me suis lancé en pensant que j'étais en mesure de faire une différence pour les gens. » — Une citation de Gilles Arsenault, candidat du Parti progressiste-conservateur

Trois partis politiques ont voulu s'attacher les services de Gilles Arsenault pour cette campagne provinciale. Gilles Arsenault a finalement été conquis par le projet conservateur. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Et cette fois-ci Gilles Arsenault, connu comme directeur général de la Commission scolaire de langue française, ne veut pas rater l'occasion. Il a d'ailleurs pris le temps de bien réfléchir avant de choisir son parti politique. Il a été convoité par trois des quatre partis politiques engagés dans ces élections.

Il s'est finalement tourné vers le parti de Dennis King. C'était définitivement le Parti conservateur qui m'intéressait à ce temps-ci de ma vie. Le parti à une belle vision et un bon plan de match. Je vais faire partie de l'équipe qui va être en mesure de représenter les gens et qui va être au pouvoir , explique-t-il.

Pour sa campagne, il explique qu'il ne fait pas de promesses en l'air. Il souhaite promouvoir des sujets qui lui tiennent à cœur à commencer par le projet de l'école Évangéline, entre autres.

On parle au niveau de la santé, de l'habitation ou encore du coût de la vie. J'aimerais pouvoir contribuer à améliorer la vie des gens de la circonscription 24 , dit-il.

Evangeline-Miscouche : un bastion libéral

En cas de victoire, Gilles Arsenault deviendrait le premier progressiste-conservateur élu dans cette circonscription depuis Wilfred Arsenault, en 2007. À l'époque, ce dernier avait perdu l'élection face au candidat libéral Sonny Gallant.

Seize ans plus tard, et après quatre mandats de suite, M. Gallant a quitté la vie politique, pour laisser la place à Pat MacLellan. Pour sa première campagne, le candidat libéral fait de la santé son cheval de bataille.

« La majorité des discussions aux portes tournent autour de la santé. D'ailleurs, il y a un centre médical dans Wellington; c'est bon et important pour la région. Malheureusement, il n'y a pas assez de personnes pour y travailler. » — Une citation de Pat MacLellan, candidat, Parti libéral

Pat MacLellan se présente pour la première fois aux élections provinciales. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Pat MacLellan n'oublie pas l'école Évangéline, qui doit être remplacée. La construction d'un autre centre éducatif a été annoncée en grande pompe par Dennis King en 2019 lors du Congrès mondial acadien, mais les travaux n'ont pas encore débuté.

Il y a un plan pour l'école, mais c'est quelque chose qui est sans cesse poussé et retardé. Il faut regarder ce dossier de plus près et décider d'une journée pour commencer les travaux , dit-il.

Le logement au cœur des propositions vertes

Du côté du Parti vert, Jason Charette, veut s'attaquer au manque de logement.

Pour sa deuxième campagne après un premier essai en 2019 dans la circonscription d'O'Leary-Inverness, il assure que la survie de cette région rurale passe par la construction de logements.

« On a un manque considérable de nouveaux logements, on doit construire de nouvelles maisons, plus écologiques et qui répondent aux besoins actuels de nos régions rurales. C'est la clé pour attirer de nouveaux résidents. » — Une citation de Jason Charette, candidat, Parti vert

Jason Charette se présente pour la deuxième fois de suite pour le Parti vert. En 2019, il s'était présenté dans la circonscription d'Oleary-Inverness. Il avait recueilli 9 % des voix. Photo : Jason Charette

Le candidat du Parti vert n'oublie pas aussi que tous ces changements doivent intervenir dans le respect des valeurs acadiennes. Il faut respecter notre histoire, notre culture tout en apportant de nouvelles idées, et c'est cette voix-là que je porter à l'Assemblée législative , dit-il.

Enfin, comme en 2019, le Nouveau Parti démocrate aura aussi un candidat. Charles Turriff tentera de faire mieux que les 1,34 % récoltés par son parti en 2019.