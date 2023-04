La consommation d’alcool dans les parcs de nouveau débattue à Toronto

Les conseillers municipaux Shelley Carroll et Chris Moise ont déposé mercredi une motion visant à mettre en place un projet pilote qui se déroulerait du 1er juillet au 9 octobre.

Si la motion est adoptée, le personnel de la Ville devra recommander une modification du règlement pour autoriser la consommation personnelle responsable d'alcool dans les parcs lors de la réunion de la commission du développement économique et communautaire prévue pour le 31 mai 2023.

Les conseillers municipaux pourraient décider si le quartier qu'ils représentent adhère ou non au projet pilote.

Mme Carroll et M. Moise disent que le projet pilote a pour but de créer une approche de réduction des méfaits ainsi que de rendre des toilettes et des poubelles disponibles.

Ils mettent en avant le fait que le règlement interdisant la consommation d'alcool dans les parcs et les plages n'est en grande partie pas appliqué à Toronto. En effet, aucune contravention n'a été donnée l'année dernière, selon eux.

En mai 2022, le conseil municipal a rejeté un projet pilote similaire et la décision de lever l'interdiction avait été reportée au printemps 2023.

La proposition, présentée par le conseiller municipal Josh Matlow, faisait valoir que l'autorisation de la consommation d'alcool dans les parcs offrait aux personnes qui vivent dans des logements sans arrière-cour une option pour socialiser à l'extérieur, à la lumière des restrictions sanitaires en place à l'époque.