Un accident mortel a coûté la vie à quatre jeunes Manitobains près de Gilbert Plains

Trois hommes et une femme ont perdu la vie dans un accident tragique mercredi tard en soirée, près de Gilbert Plains, au nord-ouest de Winnipeg.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Manitoba a annoncé que les victimes, âgées de 17 et de 18 ans, ont succombé à la suite d’une collision entre un semi-remorque et une voiture à l’intersection de la route 5 et de la route provinciale 274.

Selon l’enquête initiale, une voiture à bord de laquelle se trouvaient cinq adolescents roulait vers le nord sur la route provinciale 274 menant dans Gilbert Plains lorsqu’elle a omis de s’arrêter au panneau d’arrêt à l’intersection de la route 5. Elle est allée percuter la remorque d’un semi-remorque qui roulait vers l’est sur l’autoroute 5 , peut-on lire dans le communiqué de la GRC .

La GRC précise qu’il s’agit d’un homme de 18 ans, qui conduisait la voiture, de deux jeunes hommes de 17 ans et d’une jeune femme de 18 ans.

Les trois hommes, originaires de la région de Dauphin, ont été déclarés décédés sur les lieux, tandis que la jeune femme, originaire de Carberry, a été transportée à l’hôpital, où son décès a été constaté.

Une jeune fille de 15 ans, originaire de la municipalité régionale de Dauphin, grièvement blessée, a été transportée à l’hôpital, où elle se trouve toujours , selon la GRC .

Le conducteur du semi-remorque, âgé de 30 ans et originaire de Saskatoon, n’a pas été blessé.