La Saskatchewan accordera des licences aux auxiliaires médicaux

Cette loi, adoptée jeudi, est le Medical Profession Amendment Act, 2023.

Selon le gouvernement provincial, elle permettra à plus de professionnels de la santé de rejoindre le système pour répondre à la demande en ressources humaines dans le milieu de la santé.

Il est aussi d'avis que ces auxiliaires médicaux vont réduire le temps d'attente pour les patients qui souhaitent consulter un médecin et prodiguer de meilleurs soins de santé.

Cette initiative fait partie de l'investissement de près de 100 millions de dollars du gouvernement de la Saskatchewan pour soutenir le plan d'action sur les ressources humaines dans le milieu de la santé qui cherche à recruter, à former, à attirer et à retenir davantage d'employés dans le secteur public , peut-on lire dans un communiqué.

Le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman, précise que cette initiative fait partie du plan de la province qui vise à recruter et encourager plus de travailleurs de la santé, y compris des médecins, des infirmières et d'autres professionnels de la santé .

« L'autorisation d'exercer et l'intégration des auxiliaires médicaux dans nos équipes de soins de santé aideront à répondre aux besoins de la population de la Saskatchewan en matière de soins de santé. » — Une citation de Paul Merriman, ministre de la Santé de la Saskatchewan

Le directeur de l'Association canadienne des auxiliaires médicaux (ACAM) de la Saskatchewan, Todd Bryden, affirme qu'il s'agit d'une étape essentielle pour introduire les assistants médicaux dans la province.

Les auxiliaires médicaux font partie intégrante de l'équipe soignante et ils contribueront ainsi à renforcer la capacité de notre système de santé , ajoute-t-il.