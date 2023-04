Grève à UPEI : l’Université propose aux professeurs de reprendre les négociations

L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (UPEI) a proposé jeudi de reprendre les négociations avec le syndicat des professeurs qui fait grève depuis 10 jours. Ces rencontres pourraient se dérouler les 1er et 2 avril.

Le syndicat des professeurs, qui compte plus de 400 membres, a jusqu’à vendredi pour répondre s’il souhaite ou non y participer.

Ces négociations ont pour but de renouveler la convention collective. Elles ont commencé en avril 2022 et n’ont toujours pas mené à un accord. Les deux parties ne se sont pas rencontrées depuis le mois de février, selon Margot Rejskind, vice-présidente du syndicat.

Dans un communiqué publié jeudi, l’Université explique que l'Association des professeurs et bibliothécaires de UPEI a publiquement refusé notre offre d’arbitrage de différends, qui mettrait immédiatement fin à la grève, pour régler les questions en suspens entre les deux parties .

L’Université dit espérer la fin de la grève le plus tôt possible et une convention collective satisfaisante pour les précieux membres du corps professoral de l'UPEI .

Selon le syndicat des professeurs, les questions à régler avec l'Université sont la charge de travail, les salaires, la santé et la sécurité au travail et l’ajout de postes à temps plein.