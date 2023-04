Quitter la communauté pour la ville : un événement de partage à La Tuque

Un climat de respect et d’écoute régnait mercredi soir au complexe culturel Félix-Leclerc. Des intervenants provenant de différentes communautés y avaient été invités à la demande du Centre d’amitié autochtone de La Tuque (CAALT). Le but était d’échanger sur les défis auxquels peut faire face un Autochtone qui prend la décision de quitter sa communauté et d’aller habiter en ville.