Le poste de soins infirmiers de Gogama officiellement pris en charge par Timmins

L’Équipe de santé avait invité les résidents à l’ouverture officielle du Centre sous sa gestion.

L’Équipe de santé familiale académique de Timmins a confirmé que le ministère de la Santé l’a officiellement identifiée comme fournisseur de soins primaires pour la clinique.

Le personnel de la clinique comprend un infirmier praticien et une réceptionniste.

La directrice générale de l’Équipe de santé familiale, Mélanie Ciccone, a souligné que plusieurs habitants de Gogama se rendent déjà du côté de Timmins pour certains rendez-vous médicaux.

Gogama, le long de la route 144, se trouve à environ 1 heure et 15 minutes de route de Timmins et à un peu plus de 2 heures du Grand Sudbury.

Mélanie Ciccone est la directrice générale de l'Équipe de santé familiale académique de Timmins, organisme de soins de santé qui a repris l'administration du poste de soins infirmiers de Gogama de façon permanente. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Le poste de soins infirmiers de Gogama, seul endroit où les habitants de la communauté et des environs peuvent recevoir des soins de santé de routine, était menacé de fermeture après le retrait du parrainage du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury.

L’été dernier, l’organisme s’était entendu avec le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury pour assurer la continuité des soins à la clinique, de façon temporaire, tout en souhaitant prendre en charge l’établissement de façon permanente.