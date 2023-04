De retour de Chant’Ouest, Ezoman confirme sa voie dans la musique

Chant'Ouest a permis à l'artiste Ezoman de réaliser ce que signifie concrètement une tournée d'une durée de plusieurs jours, en plus d'éclairer sa pensée sur ses futurs projets artistiques.

Le fait de pouvoir jouer avec d’autres artistes durant plusieurs jours, c'est quelque chose qui m'a touché au cœur , confie Ezoman.

L’expérience était magique! , s'enthousiasme l’artiste winnipégois, enrichi de cette expérience unique.

Le mentorat proposé par Chant’ouest a beaucoup aidé Ezoman qui dit avoir apprécié de pouvoir retravailler ses chansons avec un autre regard.

L’artiste a interprété trois chansons de ses deux derniers albums de 2013 et 2016, Nouveaux mondes et nouvelles perspectives et Messages codés.

Travailler avec un mentor qui me donne son regard sur mon art pour reprendre mes musiques d'une autre façon, c'est magique. Je trouve qu'artistiquement, je me suis bien positionné , reconnaît Ezoman.

C'est quelque chose que je cherchais. Cela m'a aidé à surpasser mon niveau, à aller au-delà de ce que je faisais , poursuit-il.

Ezoman tourne actuellement avec son dernier album anglophone sorti en novembre 2022, Duality.

Il travaille aussi à son quatrième album qui sortira en 2024 et diffère de ce qu’il a fait dans ses trois précédents albums.

Il veut continuer à travailler dans les deux langues officielles.

Et, surtout, il a pris la décision de continuer dans le secteur des arts et de la musique, ce qui n’était pas encore une certitude jusqu’alors pour l’artiste.

« Je me suis rendu compte que c’est vraiment la musique que je veux faire. » — Une citation de Ezoman, auteur-compositeur-interprète

En 2016, Ezoman arrête la musique, se marie et fonde une famille. Sa mère décède aussi à cette période et cette nouvelle vie bouleverse ses projets de musique.

Il y a beaucoup de choses qui se passaient alors dans ma vie. Mais je me suis dit, peut-être que la musique, ce n'est pas la meilleure route à prendre.

Je me suis décidé à réaliser des rêves qui n'étaient pas les miens. Mon père voulait que je devienne responsable comme lui, que j’aie une famille comme lui, que je travaille comme tout le monde… alors, j'ai réalisé son rêve. Je suis un responsable, j'ai une famille et tout, mais je réalise que j'ai toute une vie à vivre aussi , confie-t-il.

L’expérience de Chant’Ouest lui permet de prendre conscience que sa voie est vraiment celle de la musique.