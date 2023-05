Être enfant d’immigrés s’accompagne aussi de défis en santé mentale

Plus aptes à assimiler une nouvelle langue et plus précoces à acquérir les normes sociales, les enfants sont souvent un relais pour les parents. Dans certains cas, ils deviennent des médiateurs et se retrouvent impliqués dans des enjeux qui les dépassent.

Zarlasht, 37 ans, évoque la paperasse qui arrivait à la maison et qu’elle était chargée de traduire. Elle avait peur de mal faire, dit-elle avec de petits rires nerveux.

À la demande de Zarlasht, qui craint d'être stigmatisée, Radio-Canada a accepté de ne pas divulguer son identité.

Zarlasht et sa famille sont arrivés au Canada il y a 30 ans d'Afghanistan, en passant par l’Inde où ils s’étaient d’abord réfugiés, pour finir par rejoindre le Québec.

Les parents ne parlent pas français, Zarlasht maîtrise à peine l’afghan. Elle s’exprime mieux en hindi et pourtant c’est vers elle que les regards se tournent dans sa famille pour déchiffrer les correspondances.

J’étais à peine en deuxième année et je devais lire des courriers du gouvernement, de la banque. Je n’avais même pas le vocabulaire nécessaire pour le traduire à mes parents , dit-elle.

« C'est lourd pour les enfants parce qu'en plus, eux aussi doivent s'intégrer, travailler à l'école. » — Une citation de Yann Vivette Tsobgni, clinicienne mentale et chercheuse affiliée à l'Université Laurentienne

Ce phénomène s’appelle la parentification et désigne ces enfants qui ont dû assumer les responsabilités d’adultes dont leurs parents les ont chargées.

À force de s’appuyer sur les enfants, les parents deviennent dépendants , explique Yann Vivette Tsobgni, clinicienne mentale et chercheuse affiliée à l'Université Laurentienne.

Yann Vivette Tsobgni travaille sur les approches culturellement adaptées dans les domaines de l’intervention et de la prévention sur les maladies mentales et la détresse psychologique chez les immigrants d’origine africaine. Photo : Yann Vivette Tsobgni

Elle-même immigrante venue du Cameroun, elle a rencontré à plusieurs reprises des récits de ce type.

Certains hésitent ainsi à quitter le domicile familial et à s'intaller dans leur propre appartement.

[Ils se demandent], que vont devenir mes parents? Comment vont-ils faire pour s’expliquer face à un médecin? , raconte-t-elle. C’est très dur pour les enfants .

Les rôles sont dès lors inversés, les enfants devenant les parents. Un phénomène plus présent chez les immigrés.

À Québec, le parcours migratoire de la famille de Zarlasht ne se fait pas sans heurts, ils disent subir du racisme et souffrir d'un déclassement social. Ils doivent aussi soutenir financierement leur famille exilée dans différents pays d'Asie.

Nous étions très à l’aise financièrement à Kaboul , confie la jeune femme. Les premières années au Canada, ses parentsont dû enchaîner des petits boulots, mal payés et loin du domicile.

« On n'a pas eu d'enfance. » — Une citation de Zarlasht, immigrée originaire d'Afghanistan

Issus d’une grande famille où on était habitués à être élevés par tout le monde, on était toujours entourés par nos tantes, nos oncles, les grands-parents , Zarlasht explique que le soutien s'est réduit à la famille proche.

Alors avec sa sœur, elles se responsabilisent, s’occupent des plus jeunes, on faisait à manger, on leur donnait le bain et leur brossait les dents , au point de finir par oublier d’être insouciantes.

Saivani Virahsammy aussi a dû se retrousser les manches et enfiler le tablier de responsable du foyer en l’absence des parents. Originaire de l’Île Maurice, l’aînée devait prendre soin des plus jeunes tout en menant un autre combat de front : la préservation de la culture de ses parents.

« Il fallait être exemplaire, envoyer le message que si Saivani l’a fait, alors les autres enfants peuvent le faire aussi. » — Une citation de Saivani, immigrée d'origine mauricienne

La jeune femme, aujourd’hui installée à Brampton, se souvient des représentations et des spectacles communautaires avec un mélange de nostalgie et de mélancolie.

Il y avait la pression de montrer le chemin à mes frères et sœurs, aux cousins qui arrivaient , dit-elle.

Si pour elle la communauté était la famille qu’on s’est créée ici , elle se rappelle aussi de l’envie de ne pas décevoir ses parents qui mettaient un point d’honneur à faire vivre les traditions de leur pays d’origine.

Les enfants sont également porteurs des espoirs avortés des parents.

Pour certains parents, la réussite sociale de leurs enfants c’est une manière de réparer leur ego lorsqu’ils ont vécu une déqualification professionnelle , explique Yann Vivette Tsobgni.

Réussir pour les autres

Avant d'immigrer au Canada, les parents de Saivani étaient policier et institutrice, mais ils n’ont pas réussi à faire valoir leur diplôme. On n’a pas sacrifié notre vie pour rien s’est-elle souvent entendu dire.

Alors la jeune femme jongle entre ses propres aspirations et le sentiment de culpabilité de ne pas être à la hauteur des ambitions de ses parents.

Pour [eux], c’était une fierté d’avoir un diplôme universitaire , dit-elle tout en reconnaissant que ses parents ont eu raison de la pousser.

Pourtant, elle ne reprendra pas le même schéma avec sa fille, elle est encore toute petite, mais c’est sûr qu’elle fera les études qu’elle voudra .

Mme Tsobgni explique aussi que dans certaines cultures, les individus doivent s'effacer au profit de la communauté.

Dès lors, il y a une pression plus grande pour que tu fasses des études qui vont t’amener à un emploi. Spécialement quand la grande famille a aussi participé financièrement. On attend de toi qu’une fois en poste tu aides les autres.

Zarlasht a eu une expérience différente. On devait être performant à l’école, mais sans leur aide . Ses parents ne connaissent pas le système éducatif canadien, ils ne savaient pas que les études postsecondaires, ça se planifie, qu'il faut les financer .

Alors une fois encore elle se prend en charge, pour ses études, mais aussi pour sa santé mentale. À l’université on avait droit à des sessions de 15 ou 30 minutes de thérapie par mois , dit-elle.

Avant ces séances, elle n’a jamais pu parler de ses soucis, tout le monde, à l’école et dans la communauté, savait que c’était difficile à la maison, mais jamais personne ne nous a posé la question .

Elle souligne qu'elle aurait aimé être davantage écoutée et soutenue par des professionnels sur ces questions dans son enfance.