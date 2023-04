Les étudiants semblent bouder la médecine familiale

L'Université de l'École de médecine du Nord de l'Ontario ( EMNO ) n'a réussi à attirer que 18 étudiants dans son programme de résidence en médecine familiale. Des 44 places disponibles pour cette résidence, 26 sont ainsi encore libres, ce qui représente 72 % des postes à combler.

Le faible taux d'occupation n'est pas unique à l’Université de l' EMNO. La majorité des universités canadiennes sont dans une situation similaire.

Postes vacants après le premier tour de jumelage principal R-1 de 2023 Postes vacants après le premier tour de jumelage principal R-1 de 2023 Lieu Postes vacants en médecine familiale Postes vacants toutes résidences confondues L'Université de l'EMNO 26 36 Toutes les universités en Ontario 100 128 Toutes les universités au Canada 268 351

Par courriel, la stratège en affaires publiques de l'Université de l’ EMNO , Jessica Pope, souligne que l’institution ne commentera pas les résultats du premier tour de jumelage. Elle ajoute cependant qu’une fois le deuxième tour de jumelage [...] terminé, nous [l’École] sera en meilleure position pour offrir les informations et les entrevues [demandées] .

Les résultats du deuxième tour de jumelage seront dévoilés le 27 avril à midi.

La Dre Mekalai Kumanan, présidente du Collège des médecins de famille de l’Ontario, ne cache pas son inquiétude face à ces données. En tant que médecin de famille, elle est passionnée par sa profession, mais reconnaît que les étudiants démontrent peu d’intérêt pour cette branche de la médecine.

La Dre Mekalai Kumanan, présidente du Collège des médecins de famille de l’Ontario, demeure optimiste, mais dénonce la lourdeur administrative qui pèse sur les omnipraticiens. Photo : Avec la permission de Lisa Kwan Images

Plus de places ont été ouvertes en médecine familiale cette année, explique-t-elle, mais elle concède que les tendances des dernières années indiquent un déclin d’intérêt significatif pour la profession.

« Nous savons que nous faisons face à une crise en médecine familiale. Nous avons plus de 2 millions de personnes en Ontario qui sont toujours sans médecin de famille. » — Une citation de AMekalai Kumanan, présidente du Collège des médecins de famille de l’Ontario

Sébastien Labelle, étudiant en 3e année en médecine à l’Université de l' EMNO , fait le même constat : ça fait quelques années, on dirait depuis la COVID qu’on voit que les résidences en médecine familiale deviennent de moins en moins populaires. [...] on voit des postes vacants à travers les différentes écoles de médecine .

La lourdeur administrative dénoncée

D’après Mme Kumanan, deux facteurs pourraient expliquer ce désintérêt des étudiants pour la médecine familiale. Elle souligne d'abord la lourdeur administrative qui les attend dans leur pratique et fait état de la difficulté qu’ont les médecins à travailler au sein d’équipes composées d’autres professionnels de la santé.

Les omnipraticiens peuvent passer environ 19 heures par semaine à gérer des questions administratives, ce qui est beaucoup trop, se désole-t-elle.

Par ailleurs, bien que la formation des résidents en médecine de famille repose sur le modèle des soins de santé en équipe, moins de 25 % d’entre eux parviennent à joindre ces modèles une fois leurs études complétées, ajoute-t-elle.

Étudiant en médecine en troisième année, Sébastien Labelle compte bien faire mentir les chiffres et se réjouit de faire une demande de résidence en médecine de famille l'année prochaine. Photo : Avec la permission de Sébastien Labelle

Sébastien Labelle reconnaît que les étudiants sont confrontés au fait qu'il manque beaucoup de médecins de famille . Il ajoute que ça demande aussi plus aux médecins de famille actuels de prendre une plus grande charge et précise que c’est donc pas nécessairement quelque chose que tout le monde veut entreprendre .

Il constate aussi que les étudiants ont différents intérêts. La plupart des étudiants vont suivre [leurs] intérêts, peut-être que la médecine familiale est un domaine un peu plus général , avance-t-il.

« Tu vois un bébé pour un rendez-vous régulier [...] tu vas aller faire un peu de médecine palliative ou voir différents sujets dans la même journée, puis moi je trouve [que c’est] un domaine vraiment passionnant. » — Une citation de Sébastien Labelle, étudiant en 3e année en médecine à l’Université de l’ EMNO